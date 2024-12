Kitálalt a köztünk élő földönkívüli: két év múlva megtörténik...

Vajon létezik más, intelligens életforma a világegyetemben rajtunk kívül, vagy pedig egyedül vagyunk? Ez a kérdés azóta izgatja az emberiséget, hogy elkezdtük felfedezni a világűrt. Miközben már a Pentagon is az UFO-aktákkal foglalkozik, és a tudósok sem képesek megegyezni abban, hogy egyáltalán elképzelhető-e, hogy találkozzunk egy másik bolygó társadalmával, egyre többen hiszik: igenis van valami odaát – csak hogy a híres sorozat témába vágó jelmondatát idézzük.

A földönkívüli Bashar Darryl Anka testén keresztül beszél az emberiséghez – legalábbis Anka állítása szerint Fotó: YouTube

Nos, egy férfi azt állítja: nem csak hogy léteznek az idegenek, de két év múlva ez már mindenki számára megmásíthatatlan tény lesz, ez pedig az egész életünket megváltoztatja majd. Illetve, hogy pontosítsunk, ezt nem is egy férfi ígéri, hanem az őt csupán közvetítőként használó földönkívüli – legalábbis ezt állítja az UFO-médium.

Darryl Anka meg van róla győződve: meditáció útján egy tőlünk 500 fényévre lévő bolygón élő idegen, Bashar kommunikál rajta keresztül, aki korábban már olyan dolgokat is megjósolt, mint Donald Trump világméretű politikai befolyása vagy a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások. A férfi – bocsánat, a férfin keresztül az idegen – most azt fedte fel: 2026 vége vagy 2027 eleje előtt történik valami, ami mindenki számára egyértelművé teszi, hogy nem vagyunk egyedül, öt éven belül pedig nagy valószínűséggel már személyesen is felveszik velünk a kapcsolatot a földönkívüliek.

Anka, illetve rajta keresztül Bashar azt nem fedte fel, mi lesz ez a két év múlva bekövetkező, sorsdöntő esemény, csak azt, hogy ez az egész világ alakulását megváltoztatja. Azt is elárulta: az inváziós sci-fikkel ellentétben ezek az idegenek nem akarnak megtámadni vagy leigázni minket. Azért jönnek, hogy segítsék az emberiséget – írja a Daily Star.