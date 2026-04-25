Sokk: kaparászást hallott, UFO-val találkozott az énekesnő

Újabb sokkoló hírrel jelentkezett be Brocarde. A természetfeletti jelenségekkel foglalkozó énekesnő, aki korábban hozzáment egy szellemhez, majd el is vált tőle, közölte, nemrég egy UFO-val találkozott egy nevadai farmon, közel a hírhedt 51-es körzet határához. Kijelentette, egy meghívásnak köszönhetően érkezett a Mount Wilson Ranch-ra, ahol a "legenda szerint" egy űrhajó van eltemetve a mezőn. Itt látott állítása szerint egy falakon mászó földönkívülit, amely meglepően emberszerű volt. Brocarde szerint csupán annyiban különbözött tőlünk, hogy átlátszó bőre volt, nem voltak ujjai és üres, lélektelen szemei voltak.

Így figyelt fel az UFO-ra Brocarde

Az énekesnő elmondása szerint először kaparászó hangot hallott, majd azt látta, hogy az entitás guggoló, kapkodó mozdulatokkal mászik a falon.

A lény meglepően emberszerű volt. A mozgása ugyan szabálytalan, de külsőre nagyon hasonlított az emberi testre. Csak amikor közelebbről megnéztem, vettem észre, hogy nincsenek ujjai és a bőre annyira áttetsző, hogy látni lehetett az ereit. Habár féltem, mégis mozdulatlanul álltam. Úgy éreztem, mintha egy energiatér venne körül és a helyén tartana. Nem igazán tudtam, mit tegyek. Ez a lény otthonosabban mozgott ott, mint én. Hosszú ideig csak néztük egymást kíváncsian, majd végül elszaladt

- emlékezett vissza Brocarde, akinek természetfeletti képességei a koronavírus alatti lezárások idején alakult ki, amikor meglátogatta őt egy viktoriánus katona szelleme. Azóta próbálja megérteni a holtak, s élők világát, továbbá nemrég az idegen élet lehetőségének is elkezdett jobban utána járni

Úgy tűnik, nemcsak a Marson van élet. Az idegenek már itt vannak

- idézte őt a DailyStar.