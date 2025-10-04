Kitálalt a paranormális nyomozó: „Hallottam már szellemeket fájdalmukban a szeretteikért kiáltani”

Habár a 42 éves Brocarde hivatalosan énekes-dalszerzőként keresi a kenyerét, leginkább paranormális nyomozóként ismerik, aki egykor elvileg még egy szellemmel is összeházasodott majd el is vált. A brit nő állítása szerint immáron több mint 100 szellemmel kommunikált mált és kiemelte, némelyikük szerinte éppoly idegesítő, mint éltében volt.

Több száz szellemmel találkoztak már Fotó: zef art / shutterstock

Szellemi találkozásai között szerepel többek között részeg bányász, aki munka közben halt meg, de olyanok is, akik az élőket próbálják megijeszteni.

Próbálom lazán venni a kommunikációt a szellemekkel. Van, amikor egy lélek teljesen el van merülve a saját fájdalmában és gondolataiban, és csak ki akarja fejezni a gyászát, vagy elismerést vár

- árulta el Brocarde a kisértetek nem felejtenek, ezért jelennek meg olyan régi helyeken, ahol régen mondjuk temetkezési hely volt, majd egy új épület került annak helyére, írja a DailyStar.

Az érzelmeiket érzem meg először. Hallottam már szellemeket fájdalmukban szeretteikért kiáltani, de találkoztam olyanokkal is, akik teljesen érzelemmentesek. Mindegyiknek megvan a maga története, személyisége és egyedi kommunikációs módja. Ha valaki életében harsány és idegesítő, akkor gyakran halála után is az marad.

Van egy szellem, akit sosem felejt

Brocarde felidézett egy rövid, de annál érzelemdúsabb, intenzív találkozást is egy fiatal lánnyal egy régi szalonban. Őt sosem felejti: