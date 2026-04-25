Tragédia: nem sokkal utolsó képe után halálába zuhant a fiatal túrázó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 06:00
A vezető hátrahagyta, miközben a csoporttal továbbment. A túrázó szívszorító üzenetet küldött neki bátorságáról.
A 26 éves Juliana Marins tragikus körülmények között vesztette életét Indonéziában, miután a túrázó egy szakadékba esett.

Drón vette fel a lezuhant túrázót (fotó: Facebook)

Napokig keresték az eltűnt túrázót

Juliana egy vulkán kráterébe zuhant; az utolsó róla készült kép nem sokkal a baleset előtti pillanatát mutatja. Ezt követően közel 300 métert zuhant, miközben a lomboki Rinjani-hegyet mászták meg 2025. június 21-én, helyi idő szerint reggel 6:30 körül. 

A Rio de Janeiróból, Brazíliából származó publicista és rúdtáncos a kráterbe zuhanva tűnt el - holttestét végül négynapos keresés után találták meg. A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy Juliana elfáradt, ezért pihenni állt meg, miközben a csoport továbbhaladt.

Juliana eltökélt volt álmai megvalósításában, és édesanyjának, Estela Marinsnak az alábbi sorokat írta aznapi üzenetében:

Mami, nagyon szeretlek. Összetört a szívem, amikor elbúcsúztunk. Tulajdonképpen csak az aggaszt, hogy csalódást okozok neked, apának vagy a húgomnak. 

Azt is elmondta, hogy egy erős nő nevelte, így bármilyen problémát képes megoldani, és nem fél belevágni álmaiba - nem sokkal később azonban holtan találták meg.

Az első boncolást június 26-án végezték el egy bali kórházban. A halottkém arra a következtetésre jutott, hogy halálát trauma okozta, és nagyjából 20 percen belül életét vesztette. A halál pontos időpontja azonban továbbra sem tisztázott, mivel az esést követően egészen a holttestének megtalálása előtti napig életjeleket észleltek: sikolyokat hallottak, és drónfelvételeken is látták, még életben.

Összesen 50 ember vett részt a mentőakcióban - közölte Mohammad Syaffi, a kutató-mentő szolgálat vezetője. A munkát a rossz látási viszonyok és a sziklás terep jelentősen megnehezítette.

A brazil külügyminisztérium tragédiának nevezte az esetet, és közölte, hogy az ország jakartai nagykövetsége a helyi hatóságokkal együttműködve koordinálta a mentést - írja a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
