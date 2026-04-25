3 férfi után indult hajtóvadászat: kora reggel felgyújtottak egy szórakozóhelyet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 06:53
Filmbe illő jelenetek játszódtak le szombat hajnalban Melbourne belvárosában: kigyulladt egy népszerű bár, a feltételezett gyújtogatókat pedig gyalog üldözték a rendőrök a város utcáin.

Valóságos káosz tört ki Melbourne ikonikus szórakozónegyedében, amikor hajnal öt óra után lángok csaptak fel az ACDC Lane egyik ismert bárjánál. A gyanús mozgást először a városi biztonsági kamerákat figyelő önkormányzati dolgozók vették észre, akik egy különösen furcsán viselkedő járműre lettek figyelmesek a környéken, majd azonnal értesítették a rendőrséget. Ez nem az első hasonló gyújtogatás volt a városban.

Gyújtogatás kora reggel a népszerű szórakozónegyedben
Képünk illusztráció: unsplash

A kiérkező egyenruhások már égő épületet találtak, a feltételezett elkövetők pedig menekülni próbáltak. Ketten futva próbáltak eltűnni Melbourne belvárosának sikátoraiban, de a rendőrök rövid üldözés után elfogták őket. A harmadik férfit nem sokkal később egy közeli mellékutcában kapták el. Mindhárom gyanúsított őrizetben van, kihallgatásuk folyamatban.

Nem ez volt az első gyújtogatás

A mostani támadás ráadásul nem elszigetelt eset. A Victoria állami rendőrség közlése szerint az elmúlt napokban és hetekben több belvárosi és szórakozóhelyet is célba vettek gyújtogatók: bárok, éttermek és más vendéglátóhelyek kerültek veszélybe Melbourne különböző pontjain. A nyomozók azt gyanítják, hogy a háttérből szervezett bűnözői körök fiatalokat bérelnek fel néhány száz dollárért ezekre az akciókra. 

A legijesztőbb azonban az, hogy a rendőrök továbbra sem tudják pontosan, mi a támadások valódi oka. Egyelőre sem zsarolásról, sem konkrét fenyegetésekről nem érkezett bejelentés az érintett helyszínekről, így az egész várost találgatások tartják lázban. A helyiek közül sokan már attól tartanak, hogy Melbourne éjszakai élete szervezett támadás alatt áll.

A hatóságok most fokozott rendőri jelenléttel próbálják megfékezni a pánikot és újabb támadásokat megelőzni, miközben arra kérnek mindenkit: aki gyanús mozgást látott, vagy fedélzeti kamerás felvétele van, az azonnal jelentkezzen – írja az ABC.

 

