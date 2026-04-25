Nem is tagadja, imád lovagolni a Liverpool legendájának szexbomba lánya

A Liverpool korábbi angol válogatott sztárcsatára, Michael Owen 2017-ben próbálta ki magát először egy jótékonysági lóversenyen. A 2001-ben Aranylabdával kitüntetett egykori futballista lánya szintén rajong a lovassportokért: a csinos Gemma Owen díjlovaglóként szerzett ismertséget, az utóbbi években pedig influenszerként is egyre aktívabb, sőt saját fürdőruhamárkát is elindított.
A 22 éves szépség édesapja nyomdokaiba lépve hamarosan rajthoz áll egy rangos jótékonysági viadalon, amelyre jelenleg teljes erőbedobással készül. Gemma a Markel Magnolia Cup mezőnyében indul, amelyet minden évben az Egyesült Királyságban, a patinás Goodwood Racecourse pályán rendeznek meg a Qatar Goodwood Festival keretében.
A különleges verseny sajátossága, hogy a résztvevők nem hivatásos zsokék, hanem az üzleti élet, a divat, a média és a sport világából érkező, sikeres nők – ami Gemma Owenre is tökéletesen illik.
Michael Owen lánya – akit az Instagramon 1,6 millióan követnek – korábban a Love Island című brit valóságshow-ban is szerepelt, aminek az egykori focista nem igazán örült. Főként annak fényében nem, hogy a párkereső műsorban a szexi influenszer még a melleit is megvillantotta – igaz, a kamerák ekkor hátulról mutatták az akkor mindössze 19 éves lányt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.