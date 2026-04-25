Nem is tagadja, imád lovagolni a Liverpool legendájának szexbomba lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 05:00
Az aranylabdás Michael Owen csodaszép lánya szenvedélyesen rajong a lovassportokért. Gemma Owen komoly sikereket ért el a díjlovaglásban, és hamarosan egy rangos jótékonysági viadalon is megméreti magát.

A Liverpool  korábbi angol válogatott sztárcsatára, Michael Owen 2017-ben próbálta ki magát először egy jótékonysági lóversenyen. A 2001-ben Aranylabdával kitüntetett egykori futballista lánya szintén rajong a lovassportokért: a csinos Gemma Owen díjlovaglóként szerzett ismertséget, az utóbbi években pedig influenszerként is egyre aktívabb, sőt saját fürdőruhamárkát is elindított.

Gemma Owen imádja a lovassportokat / Fotó: Dave Benett

Michael Owen lánya, Gemma Owen jótékonysági lóversenyre készül

A 22 éves szépség édesapja nyomdokaiba lépve hamarosan rajthoz áll egy rangos jótékonysági viadalon, amelyre jelenleg teljes erőbedobással készül. Gemma a Markel Magnolia Cup mezőnyében indul, amelyet minden évben az Egyesült Királyságban, a patinás Goodwood Racecourse pályán rendeznek meg a Qatar Goodwood Festival keretében.

A különleges verseny sajátossága, hogy a résztvevők nem hivatásos zsokék, hanem az üzleti élet, a divat, a média és a sport világából érkező, sikeres nők – ami Gemma Owenre is tökéletesen illik.

Michael Owen lánya – akit az Instagramon 1,6 millióan követnek – korábban a Love Island című brit valóságshow-ban is szerepelt, aminek az egykori focista nem igazán örült. Főként annak fényében nem, hogy a párkereső műsorban a szexi influenszer még a melleit is megvillantotta – igaz, a kamerák ekkor hátulról mutatták az akkor mindössze 19 éves lányt.

 

