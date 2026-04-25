Fordulatot vesz az időjárás, erre kell felkészülni

Őrületes hidegfront söpör át az országunkon vasárnap, amely megint magával hozza a lehűlést és szeles időjárást. A frontérzékenyeknek nem árt felkészülni.
Szombaton eleinte keleten még lehetnek gomolyok, majd inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Csapadék nem várható. 21-22 fok köré melegszik a levegő. Erős maradhat a szél.
Száraz hidegfront érkezik átmeneti felhősödéssel és szélerősödéssel vasárnap. 15-17 fok köré gyengül a nappali felmelegedés.
Hétfőn többórás napsütésre van kilátás, továbbra is csapadék nélkül. Reggel 4, délután 16 fok körüli értékeket mérhetünk.
A kezdeti naposabb idő után fokozatosan megnövekszik a felhőzet kedden, de csapadék estig nem fordul elő. 17-18 fok körül mozoghat a hőmérséklet.
A hétvégi hidegfront nagy hatással lehet szervezetünkre, így előre fel kell készülnünk, hogy az arra hajlamosak ne szenvedjenek nagyon az utóhatásoktól. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg oldalán dr. Pukoli Dániel.
