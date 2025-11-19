Most kaptuk: 11 éves kisfiúra támadt egy medve

Medvetámadás elől menekült egy 11 éves kisfiú, aki csak az apukáját szerette volna megkeresni. Egy üzletbe ment volna, amikor észrevette, hogy a nagy, fekete medve vele szemben áll, és egyenesen őt bámulja.

A medvetámadást szerencsésen megúszta a kisfiú

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Medvetámadás: egy kisfiút és egy bolti dolgozót is megkergetett

Az amerikai Pensylvaniában egy döbbenetes esetet rögzítettek: egy fekete medve egészen egy dollar store-ig kergetett egy 11 éves kisfiút, aki épp az apját kereste a Family Dollar üzletben. Cole Frazee csak azt szerette volna megnézni, miért késik az édesapja, amikor észrevette, hogy egy hatalmas medve áll előtte és figyeli. Mielőtt megfordulhatott volna, az állat megindult felé, így a fiú kétségbeesetten rohant be az üzletbe, miközben torkaszakadtából sikított. Mint később elmondta, a medve alig fél méterre volt tőle, és abban a pillanatban azt hitte, hogy meg is eszi. A félelemtől vezérelve cikázott az üzlet sorai között, majd a kasszához futott, ahol egyedül a pénztáros tartózkodott.

A két rémült ember azonnal felugrott a pultra, majd amikor a medve egy pillanatra másfelé nézett, kirohantak az utcára. A pénztáros felkapta a kabátját, a kulcsait és a telefonját, majd mindannyian bemenekültek az autóba. Néhány másodperccel később a medve át is ugrotta a pultot, amit a biztonsági kamera felvételei pontosan rögzítettek. A felvételen jól látszik, ahogy az állat hatalmas termetével a pult fölé magasodik, majd visszaugrik a padlóra és tovább járkál az üzletben. Körülbelül tíz percig bolyongott bent, mielőtt végül megtalálta a kijáratot és kisétált.

Azt hittem, hogy most fel fog falni egy medve.

- mondta a 11 éves Cole.

A kisfiú később elmondta, hatalmas megkönnyebbülés volt számára, amikor megtudta, hogy mindenki sértetlen maradt. Bár félelmetes élmény volt, örül, hogy túl vannak rajta. „Megnyugodtam. Ez tagadhatatlanul is egy őrült esemény volt.”

A szakértők szerint ebben az időszakban a medvék aktívan kutatnak élelem után, ami egyre több váratlan és veszélyes találkozáshoz vezethet. A nagy hím fekete medvék akár 600 fontot (több mint 270 kilót) is nyomhatnak, a nőstények pedig ritkán haladják meg a 200 fontot. A vadállatok szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor a szokatlan helyzetek egyre gyakoribbá válhatnak, ezért fokozott óvatosságra van szükség - írta a New York Post.