Döbbenet, idegen lények építhették ezt a marsi objektumot

A Marson található piramist nagy valószínűséggel idegen civilizáció építhette, ugyanis több kutatás ezt bizonyítja. A piramisról készült fevételek felkavarták az internetet.

A marsi objektumot idegen lényekhez kötik a kutatók

Marsi objektum utal az egykori idegen civilizációra

A NASA egy hatalmas, piramisszerű objektumot fedezett fel a Marson, és olyan elméletek kaptak szárnyra, amelyek szerint egy ősi idegen civilizáció építhette az objektumot. A piramis hatalmas vihart lavart az interneten, sokak szerint ugyanis bizonyíték arra, hogy egykoron földönkívüliek élhettek a Marson. A felvételt először 2001-ben készítették a NASA Mars Global Surveyor segítségével, Keith Laney kutató által.

A kutató akkor bukkant a rejtélyes építményre, mikor szokatlan struktúrák után kutatva vizsgálta meg az elkészült képeket. Mint mondja, ha a Földön bukkantak volna rá, nagy valószínűséggel ásatásokat végeztek volna.

Bár nagy az izgatottság a jelenség kapcsán, ez önmagában nem bizonyítja az ősi idegen életet a bolygón.

Three Mile High Towers Found On Mars Side By Side🧐👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

Location of discovery: Terra Meridiani, Mars🪐

Due to their peculiar features, i believe that they have an artificial origin👽👽👽 pic.twitter.com/cDYH9dBXEM — UFO mania (@maniaUFO) June 4, 2025

Az objektum mesterséges eredetű

Az objektumot a Mars Candor Chasma nyugati részén találták meg, a terület a Naprendszer legnagyobb kanyonhálózatán, a Valles Marinerisen helyezkedik el. A rendszer tízszer hosszabb, mint a Grand Canyon, és földrajzi adottságainak köszönhetően meredek sziklafalak, földcsuszamlások, és rétegezett kőzetinformációk jellemzik.

Nem kell geológusnak lenned ahhoz, hogy egy követ meg tudj különböztetni egy szobortól. A Candor Chasma nyugati részén megfigyelt piramis szerkezeti formája valódi, és a geometriai szimmetriája miatt nagy valószínűséggel mesterséges eredetre utal

- mondta George Haas kutató.

Laney az első kutató, aki rábukkant a piramisra, és Haas megállapítására reagálva kijelentette, hogy a piramis egészen biztosan mesteréges eredetű - olvasható a Daily Star cikkében.