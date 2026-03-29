Döbbenet, idegen lények építhették ezt a marsi objektumot

A Marson található piramist nagy valószínűséggel idegen civilizáció építhette, ugyanis több kutatás ezt bizonyítja. A piramisról készült fevételek felkavarták az internetet.
A NASA egy hatalmas, piramisszerű objektumot fedezett fel a Marson, és olyan elméletek kaptak szárnyra, amelyek szerint egy ősi idegen civilizáció építhette az objektumot. A piramis hatalmas vihart lavart az interneten, sokak szerint ugyanis bizonyíték arra, hogy egykoron földönkívüliek élhettek a Marson. A felvételt először 2001-ben készítették a NASA Mars Global Surveyor segítségével, Keith Laney kutató által.
A kutató akkor bukkant a rejtélyes építményre, mikor szokatlan struktúrák után kutatva vizsgálta meg az elkészült képeket. Mint mondja, ha a Földön bukkantak volna rá, nagy valószínűséggel ásatásokat végeztek volna.
Bár nagy az izgatottság a jelenség kapcsán, ez önmagában nem bizonyítja az ősi idegen életet a bolygón.
Az objektumot a Mars Candor Chasma nyugati részén találták meg, a terület a Naprendszer legnagyobb kanyonhálózatán, a Valles Marinerisen helyezkedik el. A rendszer tízszer hosszabb, mint a Grand Canyon, és földrajzi adottságainak köszönhetően meredek sziklafalak, földcsuszamlások, és rétegezett kőzetinformációk jellemzik.
Nem kell geológusnak lenned ahhoz, hogy egy követ meg tudj különböztetni egy szobortól. A Candor Chasma nyugati részén megfigyelt piramis szerkezeti formája valódi, és a geometriai szimmetriája miatt nagy valószínűséggel mesterséges eredetre utal
- mondta George Haas kutató.
Laney az első kutató, aki rábukkant a piramisra, és Haas megállapítására reagálva kijelentette, hogy a piramis egészen biztosan mesteréges eredetű - olvasható a Daily Star cikkében.
