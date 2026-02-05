Hátborzongató: ezt találta a NASA a Holdon 57 évvel ezelőtt – ez mindent megváltoztat

Újabb késés a NASA évtizedek óta várt holdmisszióján, és ezzel együtt újra lángra kapott egy hátborzongató összeesküvés-elmélet. Miközben az Artemis II indítását ismét elhalasztották, egyesek szerint a háttérben nem pusztán technikai problémák állnak, hanem egy 57 éves titok, amely egészen az Apollo-11 holdraszállásig nyúlik vissza.
Az elméletet AJ Gentile, a The Why Files című podcast műsorvezetője elevenítette fel, aki szerint az első holdraszállás során Neil Armstrong és Buzz Aldrin egy titkos rádiócsatornán jelentette a földi irányításnak, hogy idegen lényeket látnak a Hold felszínén. A legenda szerint az űrhajósok egy rövid rádiócsend alatt orvosi vészcsatornára váltottak, és arról számoltak be, hogy egy kráterben „parkoló” lények figyelik őket.
A történet szerint Armstrong állítólag így fogalmazott:
„Itt vannak. A kráterben vannak, és látnak minket.”
Bár ez a beszámoló több mint fél évszázada kering, a hivatalos NASA-dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy az Apollo-11 személyzete valóban használta volna ezt a tartalék rádiócsatornát.
A hivatalos álláspont változatlan: az amerikai kormány és a Pentagon szerint soha nem került elő fizikai bizonyíték arra, hogy UFO-k vagy földönkívüli lények léteznének. Gentile ugyanakkor arra hivatkozik, hogy korábbi CIA-hez köthető médiumok, valamint több elismert űrhajós is utalt arra, hogy a Hold felszínén lehet valami, amit az 1972-ben véget ért holdprogram óta eltitkolnak, derül ki a Daily Mail cikkéből.
Mindeközben a jelenben a NASA ismét halasztani kényszerült az Artemis II küldetést. A tesztek során üzemanyag-szivárgást észleltek, ezért az eredetileg februárra tervezett indítást márciusra tették át. A küldetés célja négy űrhajós Hold körüli repülése és biztonságos visszatérése lenne, immár közel öt évtized után az első ilyen vállalkozásként.
