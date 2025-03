Kennedy akták: Végre kiderülhet mi volt Marilyn Monroe és az elnök között!

Az egész világ lázban ég, mióta Donald Trump bejelentette, hogy nyilvánosságra hozta a Kennedy aktákat. Évtizedek óta számos teória és összeesküvési elmélet kering John F. Kennedy meggyilkolása körül, ezek a titkosított dokumentumok viszont végre megoldhatják a rejtélyt. Sőt, a 80 ezer oldalas ügyiratban végre többet is megtudhatunk Marilyn Monroe és a volt elnök kapcsolatáról is.

Rengeteg kérdésre adhat választ a Kennedy akták Fotó: northfoto

Az Egyesült Államok mindmáig legnépszerűbb elnöke, John F. Kennedy meggyilkolása az egész világot sokkolta. Hathankét évvel ezelőtt, 1963. november 22-én John Fitzgerald Kennedy-t, az Egyesült Államok első katolikus elnökét a texasi Dallasban fényes nappal, közel háromszáz ember jelenlétében orvlövészek két vagy három csoportja kereszttűzbe fogta és agyonlőtte. Ez az esemény mai napig a leginkább vizsgált eset a történelemben. Az összeesküvés elméletek a CIA-tól a maffiakapcsolatokig, a kubai kormány megtorlásáig és még egy második lövöldözővel kapcsolatos találgatásokig terjedtek. A Kennedy aktákból végre kiderülhet az igazság.

A Kennedy fivéreknek köze lehet Monroe halálához? Fotó: Entertainment Pictures / northfoto

A Kennedy akták Marilyn Monroe-nak is igazságot szolgáltathatnak

Ami még inkább érdekli az embereket, az nem más mint Marilyn Monroe szerepe az elnök életében és halálában. A szépséges színésznő ugyanis rejtélyes körülmények között halt meg 1962-ben. Köztudott, hogy a filmcsillag mentális problémákkal küzdött és a drogfogyasztással is meggyűlt a baja. A pletykák szerint azonban a nőnek viszonya volt John Kennedy-vel és annak testvérével, Robert Kennedy-vel is. Sokan azt feltételezik, hogy a Kennedy testvérekkel való bonyodalom vezethetett a sztár korai halálához. Máig nem világos, hogy a nő halálát öngyilkosság, túladagolás vagy esetleg valami baljóslatúbb dolog okozta. Monroe holttestét ugyanis a feldúlt lakásában találták meg, halála napján pedig állítólag szembe szállt Robert Kennedyvel. Talán a Kennedy akták végre erre is választ adnak.