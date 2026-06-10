Hiba lenne rejtegetnie: Ördög Nóra falatnyi fürdőruhában mutatta meg tökéletes alakját

Ördög Nóra rajongói már megszokhatták, hogy a tévés személyiség mindig kifogástalanul néz ki, de a legfrissebb felvételei mellett még a legkritikusabbak sem tudnak szó nélkül elmenni. A műsorvezető most egy egész fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, ahol sokféle színű fürdőruhákban pózol.
Nóra nemcsak a képernyőn, de a strandon is igazi diktátor, ha stílusról van szó: a letisztult vonalvezetésű egyrészes darab tökéletesen kiemeli irigylésre méltó, tónusos alakját és a korát meghazudtoló formáját. A bejegyzés alatt szinte azonnal záporozni kezdtek a dicsérő kommentek, a követők pedig egy emberként ámulnak azon, hogyan képes kétgyermekes édesanyaként is ilyen eszméletlenül szexi és üde maradni.
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