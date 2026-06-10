Kevésen múlt a tragédia Szoboszlaiék meccsén: "Ha kicsit arrébb állok, akkor most nem beszélgethetnénk"

Lezuhant egy kamera a június 9-ei a Magyarország–Kazahsztán meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban. A kamera elképesztő erővel és robajjal csapódott a földbe, mindössze néhány méterre egy operatőrtől, a magyar szövetségi kapitánytól, de a magyar csapat legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik sem állt messze.

A lezuhant kamera Szoboszlai Dominik közelében landolt

Fotó: Bors /Tumbász Hédi

Lezuhant kamera: hajszálon múlt a tragédia a válogatott meccsén

A pálya fölött lebegő kábel kamera füstölni kezdett, majd rövid időn belül egy operatőr közelében landolt. Az eset a mérkőzés 26. percében történt, amikor a játékosok éppen ivószünetet tartottak. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy bizony az életük talán akár pár méteren és pár másodpercen múlhatott:

A kamera tényleg közel volt hozzánk, ha kicsit arrébb állok, akkor most nem beszélgethetnénk...

Az eset kapcsán egy, a drón- és kábelkamerás technológiában több mint tízéves tapasztalattal rendelkező cégtulajdonost, Lukács Richárdot is megkérdeztünk. Kiderült, hogy a kábelkameráknál a LiPo akkumlátorokat használják, amelyeknek nagy az energia sűrűsége.

Ezek a kamerák kis tömeg mellett képesek rövid idő alatt jelentős energiát leadni, ezért a dróniparban és a kábelkamerás rendszereknél is elterjedtek. Ezek az akkumulátorok fokozott figyelmet igényelnek. Fizikai sérülés vagy műszaki meghibásodás esetén ugyanis könnyen kigyulladhatnak, és intenzív hőtermeléssel járó tüzet okozhatnak. Éppen ezért a LiPo akkumulátorokat általában speciális, tűzálló vagy fémből készült tárolókban helyezik el, amelyek megakadályozzák, hogy a lángok továbbterjedjenek

- mondta a szakember.

Az ilyen rendszereknél különösen fontos a többszörös biztonsági védelem alkalmazása. Nemcsak az akkumulátorok megfelelő elhelyezésére kell figyelni, hanem olyan kötélzet használatára is, amely magas hőmérsékleten sem veszíti el azonnal a teherbírását. A szakember szerint a hőálló kötelek alkalmazása jelentős plusz biztonságot nyújthat egy esetleges tűz során.

Legalább ennyire fontos a biztonsági kötélzet megléte is. Egy megfelelően kialakított másodlagos biztosítás lehetővé teheti, hogy a kezelők egy meghibásodott eszközt biztonságos helyre juttassanak vagy leengedjenek. Bár ezzel sokszor csak néhány perc nyerhető, ez az idő elegendő lehet a szükséges beavatkozásokhoz és a terület kiürítéséhez.

- tette hozzá CableCam Kft. tulajdonosa, ügyvezetője.