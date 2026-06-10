Kevésen múlt a tragédia Szoboszlaiék meccsén: "Ha kicsit arrébb állok, akkor most nem beszélgethetnénk"

Lezuhant egy kamera a június 9-ei a Magyarország–Kazahsztán meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban. A kamera elképesztő erővel és robajjal csapódott a földbe, mindössze néhány méterre egy operatőrtől, a magyar szövetségi kapitánytól, de a magyar csapat legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik sem állt messze.
A pálya fölött lebegő kábel kamera füstölni kezdett, majd rövid időn belül egy operatőr közelében landolt. Az eset a mérkőzés 26. percében történt, amikor a játékosok éppen ivószünetet tartottak. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy bizony az életük talán akár pár méteren és pár másodpercen múlhatott:
A kamera tényleg közel volt hozzánk, ha kicsit arrébb állok, akkor most nem beszélgethetnénk...
Az eset kapcsán egy, a drón- és kábelkamerás technológiában több mint tízéves tapasztalattal rendelkező cégtulajdonost, Lukács Richárdot is megkérdeztünk. Kiderült, hogy a kábelkameráknál a LiPo akkumlátorokat használják, amelyeknek nagy az energia sűrűsége.
Ezek a kamerák kis tömeg mellett képesek rövid idő alatt jelentős energiát leadni, ezért a dróniparban és a kábelkamerás rendszereknél is elterjedtek. Ezek az akkumulátorok fokozott figyelmet igényelnek. Fizikai sérülés vagy műszaki meghibásodás esetén ugyanis könnyen kigyulladhatnak, és intenzív hőtermeléssel járó tüzet okozhatnak. Éppen ezért a LiPo akkumulátorokat általában speciális, tűzálló vagy fémből készült tárolókban helyezik el, amelyek megakadályozzák, hogy a lángok továbbterjedjenek
- mondta a szakember.
Az ilyen rendszereknél különösen fontos a többszörös biztonsági védelem alkalmazása. Nemcsak az akkumulátorok megfelelő elhelyezésére kell figyelni, hanem olyan kötélzet használatára is, amely magas hőmérsékleten sem veszíti el azonnal a teherbírását. A szakember szerint a hőálló kötelek alkalmazása jelentős plusz biztonságot nyújthat egy esetleges tűz során.
Legalább ennyire fontos a biztonsági kötélzet megléte is. Egy megfelelően kialakított másodlagos biztosítás lehetővé teheti, hogy a kezelők egy meghibásodott eszközt biztonságos helyre juttassanak vagy leengedjenek. Bár ezzel sokszor csak néhány perc nyerhető, ez az idő elegendő lehet a szükséges beavatkozásokhoz és a terület kiürítéséhez.
- tette hozzá CableCam Kft. tulajdonosa, ügyvezetője.
A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló esetek rendkívül ritkák. Saját, több mint tízéves pályafutása során a hazánkban mindössze két olyan esetről hallott, amikor kötélpályán mozgó kamerarendszer zuhant le. Külföldön sem gyakori a hasonló baleset, de korábban egy olimpiai eseményen is történt, ahol egy úgynevezett pókkamera rendszere hibásodott meg.
Az ilyen meghibásodások nagyon ritkák, de éppen ezért érdemes a rendszereket túlbiztosítani. A Tendon Aramid 10.0 statikus kötél külső aramid köpenye rövid ideig akár 400-500 °C-os közvetlen nyílt lángnak is ellenáll, így egy esetleges LiPo akkumulátortűz során sem olvad meg azonnal, hanem szenesedve pajzsként védi a belső magot. Ez a rendkívüli hőállóság értékes plusz időt biztosít a kezelőnek, hogy a kigyulladt kamerakocsit biztonságos zónába húzza, mielőtt a szerkezet lezuhanna.
– fogalmazott.
Magyar Labdarúgó-szövetség nyilatkozott az esett kapcsán: megköszönte a tűzoltók azonnali beavatkozását, illetve arról is informálta, nemcsak a foci rajongókat, hogy a berendezés rendelkezett megfelelő engedélyekkel és az illetékes cég írásban, is sajnálatét fejezte ki.
A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broaadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán barátságos mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett 2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk. A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant
- értesítette a lapunkat az MLSZ.
A baleset ellenére, a mérkőzés nagy örömmel zárult, végül a magyar válogatott 3–1-re nyert meg Kazahsztán ellen.
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