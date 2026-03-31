Dráma a kereszteződésben: harminc utas menekült a roncsoktól a téglási buszbalesetnél

A kedd délután, 16 óra 26 perckor történt téglási buszbaleset helyszínére az újfehértói önkormányzati tűzoltókat riasztották. Az egységek a beavatkozás során áramtalanították a személyautót, amelyben két ember utazott; egyiküket a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen megvizsgálták.
Az autóbuszon mintegy harminc utas tartózkodott, akiket mentesítő járat szállított tovább. A műszaki mentés és a szemle ideje alatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kellett számítani – közölte a Katasztrófavédelem.
