Brutális baleset az M3-ason: hídfőnek csapódott egy kamion, teljes útzár lépett életbe

Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél.
A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
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