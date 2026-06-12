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Brutális baleset az M3-ason: hídfőnek csapódott egy kamion, teljes útzár lépett életbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors M3-as
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 09:07
kamionM3-as autópályateljes útzárbaleset
Budapest felé lezárták az M3-as érintett sztrádaszakaszát, és Miskolc felé is forgalomkorlátozásra kell számítani.
N.T.
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Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél. 

Brutális baleset történt az M3-ason
Brutális baleset történt az M3-ason Fotó: Illusztráció - Észak-Magyarország

Hídfőnek csapódott egy kamion az M3-ason 

A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

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