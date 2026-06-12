Brutális baleset az M3-ason: hídfőnek csapódott egy kamion, teljes útzár lépett életbe

Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél.

Brutális baleset történt az M3-ason Fotó: Illusztráció - Észak-Magyarország

Hídfőnek csapódott egy kamion az M3-ason

A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.