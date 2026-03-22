Egy 6 éves kisfiú döntése milliók életét változtatta meg – Amit tett, az egész világot megrázta

Az ENSZ 1993-as határozata alapján minden év március 22. a víz világnapja, amely a tiszta ivóvíz fontosságára és a vízkészletek veszélyeztetettségére irányítja a figyelmet. A kezdeményezés célja, hogy világszerte segítse a fenntartható vízgazdálkodást és emlékeztessen az édesvíz-források megóvásának égető szükségességére. Ennek apropóján érdemes felidézni egy 6 éves kisfiú, Ryan Hreljac történetét, amely 1998-ban vette kezdetét egy kanadai tanteremben. A kisiskolás tanárnőjétől hallott először arról, hogy Afrikában gyerekek halnak meg a szennyezett ivóvíz miatt, vagy naponta több órát gyalogolnak, hogy egy kevés folyadékhoz jussanak.
Ryan ekkor döntötte el, hogy saját kutat épít nekik. Kezdetben úgy gondolta, hetven dollár elegendő lesz erre a célra, ezért hónapokon át vállalt házimunkát a szüleinél, hogy összegyűjtse az összeget. Amikor kiderült, hogy egy biztonságos kút fúrása valójában 2000 dollárba kerül, nem vette el a kedvét, hanem még nagyobb elszántságra ösztönözte. Osztálytársai, akik eleinte kinevették, lassacskán csatlakoztak hozzá, és egyre több pénz gyűlt össze a kútra. Kitartása és a média figyelme végül egy globális alapítvány létrejöttéhez vezetett.
Ryan első kútja 1999-ben készült el az ugandai Angolo Általános Iskolánál. Ez a pillanat alapozta meg a Ryan’s Well Foundation hivatalos bejegyzését 2001-ben. Az alapítvány azóta több mint 1500 projektet valósított meg világszerte, 16 országban javítva az életkörülményeket. Munkájuk során közel 1300 nyilvános illemhelyet építettek ki, és több mint egymillió ember számára tették elérhetővé a biztonságos ivóvizet.
A szervezet működése ma már messze túlmutat a puszta kútfúráson: komplex WASH (víz, szanitáció és higiénia) edukációs programokat vezetnek Ghánában és Ugandában, amelyek hosszú távú fenntarthatóságot biztosítanak a helyi közösségeknek.
A biztonságos víznyerő helyek közelsége alapjaiban formálja át a falvak életét. Amikor egy településen kút épül, a nőknek és a gyerekeknek nem kell többé napi hat-nyolc órát tölteniük a vízhordással. Ez az idő felszabadul a tanulásra és a munkára, ami közvetlen hatással van az írástudatlanság csökkenésére és a gazdasági fejlődésre. A higiénés körülmények javítása – például a modern illemhelyek és a kézmosó állomások telepítése – drasztikusan visszaszorítja a kolerát és egyéb fertőző betegségeket. Az iskolákban elhelyezett víztározók biztosítják, hogy a diákok ne essenek ki az oktatásból a vízhiány okozta egészségügyi problémák miatt.
A történet egyik legfontosabb eleme a Ryan és ugandai levelezőtársa, Jimmy Akana közötti barátság. Jimmy később Kanadába költözött, és Ryan családjának tagjává vált, közös történetüket pedig könyv formájában is feldolgozták. Ez a példa jól tükrözi, hogy a humanitárius segítségnyújtás során a valódi hajtóerőt az emberi sorsok és a személyes elköteleződés jelentik, amelyhez már magyar szaktudás is csatlakozott.
Ryan Hreljac ma már felnőttként, nemzetközi fejlesztési szakemberként folytatja munkáját. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít az oktatásra: „School Challenge” programjukkal világszerte motiválják a diákokat és tanárokat a cselekvésre.
Az üzenetük egyértelmű: senki sem túl fiatal ahhoz, hogy felelősséget vállaljon a bolygó vízkészleteiért. A vízválság megoldása közös feladat, amely a tudatosságnál kezdődik, legyen szó a vízpazarlás mérsékléséről vagy a távoli régiók fejlesztésének támogatásáról.
A Ryan’s Well Foundation példája bizonyítja, hogy egyetlen gyermekkori elhatározás is képes globális mozgalmat indítani az alapvető emberi jogok biztosításáért. A víz világnapja alkalmából pedig nem is lehetne jobb történetet elmesélni.
Ismerd meg a videóból Ryan és alapítványa történetét:
