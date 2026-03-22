Egy 6 éves kisfiú döntése milliók életét változtatta meg – Amit tett, az egész világot megrázta

Az ENSZ 1993-as határozata alapján minden év március 22. a víz világnapja, amely a tiszta ivóvíz fontosságára és a vízkészletek veszélyeztetettségére irányítja a figyelmet. A kezdeményezés célja, hogy világszerte segítse a fenntartható vízgazdálkodást és emlékeztessen az édesvíz-források megóvásának égető szükségességére. Ennek apropóján érdemes felidézni egy 6 éves kisfiú, Ryan Hreljac történetét, amely 1998-ban vette kezdetét egy kanadai tanteremben. A kisiskolás tanárnőjétől hallott először arról, hogy Afrikában gyerekek halnak meg a szennyezett ivóvíz miatt, vagy naponta több órát gyalogolnak, hogy egy kevés folyadékhoz jussanak.

Ryan ekkor döntötte el, hogy saját kutat épít nekik. Kezdetben úgy gondolta, hetven dollár elegendő lesz erre a célra, ezért hónapokon át vállalt házimunkát a szüleinél, hogy összegyűjtse az összeget. Amikor kiderült, hogy egy biztonságos kút fúrása valójában 2000 dollárba kerül, nem vette el a kedvét, hanem még nagyobb elszántságra ösztönözte. Osztálytársai, akik eleinte kinevették, lassacskán csatlakoztak hozzá, és egyre több pénz gyűlt össze a kútra. Kitartása és a média figyelme végül egy globális alapítvány létrejöttéhez vezetett.

Ryan Hreljac kezdeményezése nem volt kérészéletű, alapítványa ma is szorgalmasan dolgozik a hosszú távú fenntarthatóság biztosításán.

Ryan első kútja 1999-ben készült el az ugandai Angolo Általános Iskolánál. Ez a pillanat alapozta meg a Ryan’s Well Foundation hivatalos bejegyzését 2001-ben. Az alapítvány azóta több mint 1500 projektet valósított meg világszerte, 16 országban javítva az életkörülményeket. Munkájuk során közel 1300 nyilvános illemhelyet építettek ki, és több mint egymillió ember számára tették elérhetővé a biztonságos ivóvizet.

A szervezet működése ma már messze túlmutat a puszta kútfúráson: komplex WASH (víz, szanitáció és higiénia) edukációs programokat vezetnek Ghánában és Ugandában, amelyek hosszú távú fenntarthatóságot biztosítanak a helyi közösségeknek.