Földönkívüli bázisról suttognak: rejtélyes objektum keltett pánikot a strandon

Különös videó látott napvilágot arról, ahogy egy titokzatos UFO jelenik meg egy brit tengerparton a víz felett, majd egyik pillanatról a másikra nyoma veszik. A szokatlan észlelés - amelyet a Nemzeti UFO Jelentési Központtal (NUFORC) osztottak meg -, március 16-án, este történt az Észak-Yorkshire-ban található Skinningrove strand közelében.
Döbbenetes volt
– emlékezett vissza a szemtanú, akinek videón is sikerült megörökítenie a nem mindennapi jelenséget: elmondása szerint egy narancssárga, erős fény jelent meg hirtelen a tenger felett. Hozzátette, hogy eleinte azt gondolta, csak egy helikopter az, azonban csakhamar szkeptikussá vált ezzel a feltételezéssel kapcsolatban, miután a világító anomália három percen keresztül folyamatosan megjelent, majd nyoma veszett.
A furcsa fény mibenlétével kapcsolatban több feltételezés is született, miután a videót nyilvánosan is megosztották: egyesek szerint egy transzmediális UFO lehetett, amely egy víz alatti idegen bázisra érkezett, vagy onnan távozott. A szkeptikusok azonban ennél kevésbé fantasztikus magyarázattal álltak elő azzal kapcsolatban, amit a szemtanú filmre vett: többek közt egy földi repülőgépet, egy drónt vagy valamilyen meteorológiai jelenséget is megemlítettek – írja a Coast to Coast AM.
Ugyancsak március 16-án, egy autóból sikerült megörökíteni egy rejtélyes objektumot – sokak szerint UFO-t –, ami a kolumbiai Medellín felett jelent meg. Az ekkor készült felvételen egy fényesen izzó, színes alakzat látható, amely az égen haladva medúzára emlékeztető „csápokat” mozgat. Bár a szakértők egyelőre nem szólaltak meg az üggyel kapcsolatban, az interneten hamar megjelentek lehetséges magyarázatok a történtekről. Több kommentelő szerint a jelenség nem más, mint egy LED-fényekkel felszerelt sárkány, míg mások a városban használt reflektorokra gyanakodtak.
