„Houston, irány a Hold!” – ezt mondja Elon Musk tervéről a magyar jövőkutató

Houston! A Mars-expedíció jegelve, induljunk a Holdra! Elon Musk február 9-én sokkolta a világot az új ötletével: a Mars helyett, a Holdon építene egy várost, ahova idővel az emberiséget menekítené egy világvége esetén. A holdváros egy olyan metropolisz lenne, ami sci-fibe illő, és külön szerepet szán benne a mesterséges intelligenciának (MI) is. A magyar jövőkutató, Keleti Arthur elárulta, hogy mit gondol a gigaerős MI-adatközpontokról!

Holdvárost építene Elon Musk / Képünk illusztráció: AFP

Hogyan fog kinézni a holdváros?

Sokan felkapták a fejüket, amikor Elon Musk előrukkolt az újabb merész ötletével: önfejlődő várost építene – a Holdon, 10 éven belül! A SpaceX cégvezére az X-en posztolta meglepő tervét, amit később egy részletes megvalósítási haditervvel is megspékelt a Grok MI-oldalon.

A hírek szerint Musk 2036 körül már élhető várost húzna fel a Holdon, amit már el is keresztelt Moonbase Alphanak.

A dédelgetett ötlet szerint az emberiség jövőjét jelentené a város, ahol a többi között:

holdporból felhúzott, 3D-nyomtatott kupolákkal védené a sugárzás ellen a holdlakókat,

ami alatt űrhajókból épített lakások is lennének, de a föld alatt is teremtene életteret,

oxigén és üzemanyagraktárként üzemelő víz-jégfinomítókat

és napenergiával működtetett MI- műholdgyárakat- és adatközpontokat

is építene.

Elon Musk holdvárosa sokak szerint egy logikus lépés is lehetne, már ha tényleg megépül. Ha mondjuk egy meteor csapódik a földbe, krach esetén gyorsan át is cukkolhatunk: a Hold a szomszédban van, űrhajóval két nap alatt el lehet érni, míg a Marsra rengeteg idő lenne eljutni – fél évbe telne!

A számok Musk szerint magukért kiáltanak:

a Marsra 26 naponta,

a Holdra viszont 10 naponta

lehetne indítani űrhajót.

Elon Musk tervére sokan felkapták a fejüket / Fotó: Kathy Hutchins/AFP

„Érdemes komolyan figyelni”

A milliárdos ötlete grandiózus, Keleti Arthur jövőkutató szerint a holdváros egyik legérdekesebb elemei a napenergiával működő MI-adatközpontok. Ha megvalósulnak, akkor óriási mennyiségben terjednének el műholdak a Föld körül.

Elon Musk űrbéli adatközpont-terve az egyik legmerészebb technológiai vízió, amik a techvilágban keringenek. Ha igazak a hírek, akkor ennek a megoldásnak a felső határa akár egymillió napenergiát felhasználó műholdból álló rendszer is lehet, amely évente nagyjából 100 gigawattnyi (GW) MI-számítást eredményezne. Jelenleg az Egyesült Államokban az összes MI-adatközpont kapacitása 30 GW körül lehetett, Musk szerint az ő rendszere évente ennek a többszörösére lenne képes, az USA energiafelhasználásának 8–10 százaléka. Úgy gondolom, hogy a léptéke önmagában elképesztő, hiszen ma mindössze 15 ezer műhold kering a Föld körül, tehát ez több mint százszoros ugrás lenne

– részletezte az Informatikai Biztonság Napja alapítója a Borsnak.