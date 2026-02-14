Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bálint, Valentin névnapja

„Houston, irány a Hold!” – ezt mondja Elon Musk tervéről a magyar jövőkutató

Elon Musk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 21:30
mesterséges intelligenciaKeleti ArthurjövőkutatóHold-expedíció
Félre tolta a Mars meghódítását Elon Musk, és távcsövét egyenesen a Holdra szegezte. A SpaceX-guru egy holdvárost építene a marsi kolónia helyett, ahova a többi között MI-központokat is helyezne. A híres jövőkutató, Keleti Arthur szerint a milliárdos az egyik legmerészebb ötlettel állt elő.
Erdei Róbert Arnold
Houston! A Mars-expedíció jegelve, induljunk a Holdra! Elon Musk február 9-én sokkolta a világot az új ötletével: a Mars helyett, a Holdon építene egy várost, ahova idővel az emberiséget menekítené egy világvége esetén. A holdváros egy olyan metropolisz lenne, ami sci-fibe illő, és külön szerepet szán benne a mesterséges intelligenciának (MI) is. A magyar jövőkutató, Keleti Arthur elárulta, hogy mit gondol a gigaerős MI-adatközpontokról!

holdváros
Holdvárost építene Elon Musk / Képünk illusztráció: AFP

Hogyan fog kinézni a holdváros?

Sokan felkapták a fejüket, amikor Elon Musk előrukkolt az újabb merész ötletével: önfejlődő várost építene – a Holdon, 10 éven belül! A SpaceX cégvezére az X-en posztolta meglepő tervét, amit később egy részletes megvalósítási haditervvel is megspékelt a Grok MI-oldalon.

A hírek szerint Musk 2036 körül már élhető várost húzna fel a Holdon, amit már el is keresztelt Moonbase Alphanak.

A dédelgetett ötlet szerint az emberiség jövőjét jelentené a város, ahol a többi között:

  • holdporból felhúzott, 3D-nyomtatott kupolákkal védené a sugárzás ellen a holdlakókat,
  • ami alatt űrhajókból épített lakások is lennének, de a föld alatt is teremtene életteret, 
  • oxigén és üzemanyagraktárként üzemelő víz-jégfinomítókat
  • és napenergiával működtetett MI- műholdgyárakat- és adatközpontokat

is építene.

Elon Musk holdvárosa sokak szerint egy logikus lépés is lehetne, már ha tényleg megépül. Ha mondjuk egy meteor csapódik a földbe, krach esetén gyorsan át is cukkolhatunk: a Hold a szomszédban van, űrhajóval két nap alatt el lehet érni, míg a Marsra rengeteg idő lenne eljutni – fél évbe telne!

A számok Musk szerint magukért kiáltanak:

  • a Marsra 26 naponta, 
  • a Holdra viszont 10 naponta

lehetne indítani űrhajót.

Los,Angeles,-,Apr,13:,Elon,Musk,At,The,10th
Elon Musk tervére sokan felkapták a fejüket / Fotó: Kathy Hutchins/AFP

„Érdemes komolyan figyelni”

A milliárdos ötlete grandiózus, Keleti Arthur jövőkutató szerint a holdváros egyik legérdekesebb elemei a napenergiával működő MI-adatközpontok. Ha megvalósulnak, akkor óriási mennyiségben terjednének el műholdak a Föld körül.

Elon Musk űrbéli adatközpont-terve az egyik legmerészebb technológiai vízió, amik a techvilágban keringenek. Ha igazak a hírek, akkor ennek a megoldásnak a felső határa akár egymillió napenergiát felhasználó műholdból álló rendszer is lehet, amely évente nagyjából 100 gigawattnyi (GW) MI-számítást eredményezne. Jelenleg az Egyesült Államokban az összes MI-adatközpont kapacitása 30 GW körül lehetett, Musk szerint az ő rendszere évente ennek a többszörösére lenne képes, az USA energiafelhasználásának 8–10 százaléka. Úgy gondolom, hogy a léptéke önmagában elképesztő, hiszen ma mindössze 15 ezer műhold kering a Föld körül, tehát ez több mint százszoros ugrás lenne

 – részletezte az Informatikai Biztonság Napja alapítója a Borsnak.

A jövőkutató szerint mindez inkább csak jövőkép, mint realitás / Fotó: Beküldött fotó

A szakember gy véli, az orbitális adatközpont-szegmens értéke 2035-re akár 39 milliárd dollárra is nőhet, ami óriási üzleti lehetőség, főleg, hogy a napenergia az űrben tulajdonképpen korlátlanul rendelkezésre áll.

Az MI szerintem olyan fejlődési pályán van, hogy nemhogy lekapcsolnánk, hanem egyre több energiát fogunk biztosítani a számára. Ráadásul most már olyan önfejlesztő rendszereket építenek, mint az AlphaEvolve, amely önmagát fejleszti és a napok alatt készülnek el új szoftver megoldások a magukat ellenőrző kódfejlesztő MI-k készítésében. Az biztos, hogy amióta Musk bedobta a koncepciót, sorra szólalnak meg technológusok, és nem vetik teljesen az ötletet. Érdemes komolyan figyelni erre a fejleményre, de egyelőre inkább egy izgalmas jövőkép, mint megvalósítás előtt álló projekt

 – vélekedett.

