Hátborzongató fejlemények: kitálalt a nő, aki látta égni az eltűnt MH370-es maláj gépet

A Malaysia Airlines eltűnt MH370-es járatát övező rejtély közel 12 év után is megoldatlan. Egy brit tengerész azonban úgy gondolja, hogy saját szemével látta az égő roncsokat.

Máig rejtély övezi a MH370-es gép eltűnését. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP / AFP

Még mindig nem találták meg az MH370-es járat roncsát

Több mint egy évtizeddel ezelőtt 227 utas és 12 fős személyzet szállt fel a Boeing 777-200ER fedélzetére Kuala Lumpurban, majd elindult Pekingbe. Azonban mindössze 40 perccel a repülés megkezdése után, 2014. március 8-án a repülőgép eltűnt a radarokról, és a mai napig nem találták meg.

A fedélzeten tartózkodókat halottnak vélik, míg az MH370-es járat eltűnését a történelem egyik legnagyobb repülési rejtélyének tartják.

Különböző elméletek láttak napvilágot arról, hogy mi történhetett az utasszállító repülőgéppel, miközben számos kutatást végeztek különböző hatóságok. Sajnos ezek a keresések mindössze törmelékdarabokat hoztak eredményül, amelyek Afrika partjainál és az Indiai-óceán szigetein sodródtak partra.

A szakértők úgy vélik, hogy a repülőgép eltérhetett a tervezett útvonaltól, és több órán át nyugat felé repült, mielőtt eltűnt.

Egy brit tengerész láthatta utoljára a maláj gépet

Katherine Tee brit tengerész korábban azt állította, hogy gyanúja szerint látta az Indiai-óceánon lángoló, eltűnt gépet.

Azon a végzetes napon, amikor az MH370-es járat eltűnt, férjével, Marc Horn-nal hajózott az indiai Kocsínból a thaiföldi Phuketbe.

Azt hittem, egy égő repülőt láttam áthaladni a hajótat mögött balról jobbra, ami nagyjából északról dél felé tartott. Mivel ilyet nem lát az ember mindennap, megkérdőjeleztem a gondolataimat

- nyilatkozta a nő még 2014-ben.

Egy hosszúkás, élénk narancssárgán izzó repülőgépet láttam, mögötte fekete füstcsíkkal. Eszembe jutott, hogy meteorit lehet, de valószínűbbnek tartottam, hogy megőrülök... Felkeltette a figyelmemet, mert még soha nem láttam narancssárga fényű repülőgépet, ezért azon tűnődtem, hogy mi lehet. Láttam a gép körvonalait, hosszabbnak tűnt, mint a repülőgépek általában.

Tee elmondta, hogy látott egy másik repülőgépet az égen a környéken, és úgy gondolta, hogy ha vészhelyzet alakul ki, ennek a repülőgépnek a pilótája jelenteni fogja.

Ismét azon tűnődtem, hogy miért vannak ilyen élénk narancssárga fényei. Nátriumlámpákra emlékeztettek. Azt hittem, valami anomália lehet, vagy csak egy meteor.

Ő és Marc folytatták útjukat Phuketre, és végül két nappal később érkeztek meg, ekkor hallották, hogy mindenki az eltűnt repülőgépről beszél. Mivel kételkedett abban, amit látott, Tee nem mondta el, amit az Indiai-óceánon látott, és azt hitte meg fogják találni a gépet.