A világ leggyorsabb szerkezetét lőnék ki az űrbe, hogy a Napot megkerülve üldözőbe vegye az „UFO-üstököst”

A tudósok utol akarják érni a 3/I ATLAS néven futó üstököst, amelyről sokan földönkívüli üstökösként is hallottak. A sokak által UFO-nak nevezett objektumot a Naprendszerünkben észlelték, hónapok óta folyik a vita, arról, hogy idegen lény-e vagy sem.
A pontos észlelés vagy a földönkívüli jelenlét megerősítése többek között azért sem lehetséges, mivel utoljára decemberben volt a Földhöz legközelebb, de akkor is 167 millió mérföld távolságra, így ez megnehezítette a megfigyeléseket.
Az Initiative for Interstellar Studies egyik csapata szerint kibocsáthatnánk egy 500 kg-os szondát az űrbe, amely a Nap gravitációját parittyaként használva érhetné utol a 3I/ATLAS-t. Miközben az égitest megkerüli a csillagunkat az „Oberth-hatás"-t kihasználva meg lenne lökve a sebessége, erről Dr. Alfredo Carpineti asztrofizikus beszélt.
Ahogy az űreszköz beleereszkedik a gravitációs potenciálvölgybe, begyújtja a rakétáit, és így nagyobb mozgási energiával lép ki onnan
- idézi szavait a metro.co.uk.
Az ötlet mögött álló kutatók szerint ha ilyen módon lőnének ki egy űreszközt, az alaposan ráverne az eddigi sebességrekordokra, és a valaha volt leggyorsabb objektummá válna. A terv szerint a csillagközi elfogóegységet először a Jupiterhez küldenék, hogy a gázóriás gravitációját kihasználva lassítsák le azt. Bár furcsán hangozhat, ha az űreszközt egyenesen a Nap felé indítanák, olyan sebességet érne el, hogy végül egyszerűen kirepülne a világűrbe.
A szakértők a szonda 2035-ös indítását javasolják, így 2085-re érhetné utol a 3I/ATLAS-t, amikor az már 68 millió mérföld távolságra lesz. A küldetés egyik gátja, hogy az űreszköz még az Oberth-hatás kihasználásával sem lenne elég gyors ahhoz, hogy megközelítse a 3I/ATLAS pályájára való belépést. „A munka nem a küldetés megvalósíthatóságát vizsgálja, hanem csak magát a manővert.”
Szerinte ezzel utol lehet érni az objektumot, de évtizedekbe telne. Tudósok szerint a 3I/ATLAS egy másik csillagközi üstökösként alakult ki a kozmoszba való belépése előtt.
