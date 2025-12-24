Íme, Baba Vanga félelmetes 2026-os jóslata hátborzongató figyelmeztetéssel

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 18:00
Ahogy közeledik az év vége, egyre többen kíváncsiak arra, mi vár ránk 2026-ban. Baba Vanga megjósolta.

Ahogy közeledik egy újabb év, az internet egy része elkezd azon gondolkodni, hogy az ősi próféták és a kortárs tisztánlátók mit mondanak az emberiség jövőjéről ebben a közelgő időszakban. Ezzel az újjáéledt érdeklődéssel Baba Vanga neve ismét felmerült, az erre fogékonyak pedig újra megvizsgálják egyik legvitatottabb jóslatát, amely egyesek szerint 2026-hoz kapcsolódhat: azt a jóslatot, miszerint civilizációnk közeledik ahhoz a pillanathoz, amikor rájön, hogy „túl messzire ment”.

A jóslat állítólag a technológiára és az erkölcsre összpontosít. A hívők szerint a misztikus egy olyan évet jósolt, amikor a szakemberek és a társadalmak kollektíven felismerik majd, hogy átlépték az etikai és technológiai határokat. Azt is állítják, hogy az ébredés egyetlen pusztító esemény helyett a világméretű feszültségek fokozódásán és az emberi kapcsolatokat átalakító tudományos fejlődésen keresztül fog megvalósulni.

A technológiai aggályokon túl a Sky History megfigyelte, hogy bár Baba Vanga számos gazdasági visszaesést jósló jóslata 2025-höz kapcsolódik, látomásainak értelmezései azt sugallják a követőknek, hogy a pénzügyi zűrzavar 2026-ig is eltart majd világszerte – írja az Express.

A hívők a tudomány és az egészségügy ellenőrizetlen fejlődésével kapcsolatos állítólagos figyelmeztetéseire is hivatkoznak, a Daily Mail pedig az egyik próféciáját hangsúlyozza a mesterséges biológia és a szervhelyettesítés gyors fejlődéséről. Állítólag Baba Vanga 2046-ra jósolta azt, hogy nagyüzemben fogják a mesterséges szerveket gyártani.

Többen azt olvassák ki a bolgár misztikus szavaiból, hogy 2026-ban már bevezetnek egy olyan vérvizsgálati módszert, amely képes felismerni a rákos megbetegedéseket már a kezdeti szakaszban is.

