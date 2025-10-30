Apokaliptikus felvételek: lecsapott a Melissa hurrikán, ezrek maradtak otthon nélkül

A Jamaicán végigsöprő Melissa hurrikán nemcsak turistákat marasztalt az országban, hanem házakat semmisített meg, és teljes infrastruktúrákat döntött romba.

Melissa hurrikán szinte teljesen elsodorta Jamaicát (fotó: CBS News)

A Karib-térség egyik legerősebb viharát a szakemberek a 2-es kategóriába sorolták: a széllökések a 300 km/órás sebességet is elérték, miközben szinte szakadatlanul ömlött az eső.

Melissa hurrikán miatt Jamaicát elborította a víz

A frissen közzétett felvételek szinte apokaliptikus látványt nyújtanak. Fákat tépett ki a szél, tetőket sodort el, és több helyen sár- és kőlavinák zúdultak a házakra. A sziget nagy részén áram sem volt, miközben az emberek kétségbeesetten próbáltak menekülni az áradás elől.

A hatóságok szerint a vihar a jamaicai otthonok 90 százalékának tetejét megrongálta, és súlyos károkat okozott kórházakban, rendőrségi épületekben és könyvtárakban is.

A Melissa nevű hurrikán kedden délután érte el Jamaicát, majd tovább haladt Kuba, a Bahamák és Bermuda felé. A legfrissebb jelentések szerint legalább öt ember vesztette életét a jamaicai St. Elizabeth térségben, míg Haitin 25 halálos áldozatot jelentettek, és 18 embert még keresnek.

George Larry Brown, egy helyi lakos így emlékezett a tragikus napra:

Reggel még csak csendes eső esett. Hirtelen egy hatalmas robaj hallatszott, és a tető egyszerűen leszakadt a házunkról.

Szerinte az 1988-as Gilbert hurrikán ehhez képest semmi sem volt, és az adatok ezt alátámasztják. A Melissa pusztítása a 90 évvel ezelőtti, Florida Keys-t sújtó Labor Day hurrikánhoz mérhető.

Velonique Campbell rendőrfőnök elmondta, hogy ő és harmincfős csapata machetékkel és láncfűrészekkel próbálják megtisztítani az elzárt utakat.

Nemcsak a hatóságok, hanem a helyiek is bekapcsolódtak a mentésbe és a romeltakarításba. Sokan döbbenten állnak egykori otthonaik romjai előtt, miközben a mentők még mindig eltűnteket keresnek.

A Melissa hurrikán az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont adatai szerint egy 2-es kategóriájú vihar, amelynek tartós szélsebessége elérte a 155 km/órt, és észak-északkeleti irányba haladt 33 km/órás sebességgel - írja a Daily Mail.