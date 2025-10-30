Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Apokaliptikus felvételek: lecsapott a Melissa hurrikán, ezrek maradtak otthon nélkül

Jamaika
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 12:10
pusztításhurrikán
A hatóságok még mindig eltűnt embereket keresnek a romok alatt. Így pusztított a Melissa hurrikán.
CJA
A szerző cikkei

A Jamaicán végigsöprő Melissa hurrikán nemcsak turistákat marasztalt az országban, hanem házakat semmisített meg, és teljes infrastruktúrákat döntött romba.

Melissa hurrikán szinte teljesen elsodorta Jamaicát
Melissa hurrikán szinte teljesen elsodorta Jamaicát (fotó: CBS News)

A Karib-térség egyik legerősebb viharát a szakemberek a 2-es kategóriába sorolták: a széllökések a 300 km/órás sebességet is elérték, miközben szinte szakadatlanul ömlött az eső.

Melissa hurrikán miatt Jamaicát elborította a víz

A frissen közzétett felvételek szinte apokaliptikus látványt nyújtanak. Fákat tépett ki a szél, tetőket sodort el, és több helyen sár- és kőlavinák zúdultak a házakra. A sziget nagy részén áram sem volt, miközben az emberek kétségbeesetten próbáltak menekülni az áradás elől.

A hatóságok szerint a vihar a jamaicai otthonok 90 százalékának tetejét megrongálta, és súlyos károkat okozott kórházakban, rendőrségi épületekben és könyvtárakban is.

A Melissa nevű hurrikán kedden délután érte el Jamaicát, majd tovább haladt Kuba, a Bahamák és Bermuda felé. A legfrissebb jelentések szerint legalább öt ember vesztette életét a jamaicai St. Elizabeth térségben, míg Haitin 25 halálos áldozatot jelentettek, és 18 embert még keresnek.

George Larry Brown, egy helyi lakos így emlékezett a tragikus napra:

Reggel még csak csendes eső esett. Hirtelen egy hatalmas robaj hallatszott, és a tető egyszerűen leszakadt a házunkról.

Szerinte az 1988-as Gilbert hurrikán ehhez képest semmi sem volt, és az adatok ezt alátámasztják. A Melissa pusztítása a 90 évvel ezelőtti, Florida Keys-t sújtó Labor Day hurrikánhoz mérhető. 

Velonique Campbell rendőrfőnök elmondta, hogy ő és harmincfős csapata machetékkel és láncfűrészekkel próbálják megtisztítani az elzárt utakat.

Nemcsak a hatóságok, hanem a helyiek is bekapcsolódtak a mentésbe és a romeltakarításba. Sokan döbbenten állnak egykori otthonaik romjai előtt, miközben a mentők még mindig eltűnteket keresnek.

A Melissa hurrikán az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont adatai szerint egy 2-es kategóriájú vihar, amelynek tartós szélsebessége elérte a 155 km/órt, és észak-északkeleti irányba haladt 33 km/órás sebességgel - írja a Daily Mail.

 

