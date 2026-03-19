Két gépkocsi ütközött össze az M43-as autópályán. A baleset a 18-as kilométerszelvényénél, Szeged térségében, a Makó felé vezető irányban történt.

Rettenet a magyar autópályán Fotó: Észak-Magyarország

Rettenet a magyar autópályán: teljes útzár mellett folyik az életmentés

A baleset következtében egy utas az egyik járműbe szorult.

A szegedi hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadítását, majd kiemelését. A hatósági beavatkozás idejére teljesen lezárták az érintett pályaszakaszt - közölte a katasztrófavédelem.