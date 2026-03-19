Rettenet a magyar autópályán: teljes útzár mellett folyik az életmentés 

Két gépkocsi ütközött össze az M43-as autópályán. A baleset a 18-as kilométerszelvényénél, Szeged térségében, a Makó felé vezető irányban történt.
A baleset következtében egy utas az egyik járműbe szorult.
A szegedi hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadítását, majd kiemelését. A hatósági beavatkozás idejére teljesen lezárták az érintett pályaszakaszt - közölte a katasztrófavédelem.
