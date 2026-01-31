4 csillagjegy, akire igen kemény év vár

Ugyan már egy hónap el is telt az évből, sokan mégis abban reménykedtek eddig, hogy a kezdeti kellemetlenségek nem tartanak ki egész évben. Nos, négy csillagjegy számára van egy rossz hírünk.

Horoszkópunk nem csak jellemünket határozza meg, de arra is hatással van, hogy alakulnak a mindennapjaink, merre tereli a sors az életünket. Van, aki a munka világában, esetleg az anyagiak terén tapasztalhat előrelépést vagy épp megrekedést, másnak a szerelmi életére lesz kihatással a 2026-os év. Kétségtelen, hogy míg lesznek, akik az idei év nagy nyerteseinek érezhetik magukat, akadnak majd olyanok is, akik pár hónap után alig várják majd, hogy a naptárat áthajthassák 2027-re. Most róluk lesz szó.

Éves horoszkóp 2026-ra: Csillagjegyek, akik elé akadályokat gördít az idei év

Kos

Lendületes jegy vagy, akit nagyon idegesít, ha a dolgok nem abban a tempóban haladnak, ahogy azt te szeretnéd. Márpedig most épp ez történik. Hiába veszel lendületet, ha utána meg kell állnod. Persze mindennek van előnye is: ezen szünetek alatt végre alaposabban szemügyre veheted, mire is van igazán szükséged, és mire nincsen.

Szűz

Hiába törekszel folyamatosan a tökéletességre, az idei év az apró hibák felbukkanásáról szól. Szembe kell nézned a ténnyel, hogy nem polírozhatsz mindent tökéletesre, mindig is akadnak majd pontatlanságok, tökéletlenségek. Itt az ideje, hogy megbarátkozz velük. Jobb, mintha minden pillanatban csalódnál a körülötted lévő világban!