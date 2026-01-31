4 csillagjegy, akire igen kemény év vár

Ugyan már egy hónap el is telt az évből, sokan mégis abban reménykedtek eddig, hogy a kezdeti kellemetlenségek nem tartanak ki egész évben. Nos, négy csillagjegy számára van egy rossz hírünk.
Horoszkópunk nem csak jellemünket határozza meg, de arra is hatással van, hogy alakulnak a mindennapjaink, merre tereli a sors az életünket. Van, aki a munka világában, esetleg az anyagiak terén tapasztalhat előrelépést vagy épp megrekedést, másnak a szerelmi életére lesz kihatással a 2026-os év. Kétségtelen, hogy míg lesznek, akik az idei év nagy nyerteseinek érezhetik magukat, akadnak majd olyanok is, akik pár hónap után alig várják majd, hogy a naptárat áthajthassák 2027-re. Most róluk lesz szó.
Kos
Lendületes jegy vagy, akit nagyon idegesít, ha a dolgok nem abban a tempóban haladnak, ahogy azt te szeretnéd. Márpedig most épp ez történik. Hiába veszel lendületet, ha utána meg kell állnod. Persze mindennek van előnye is: ezen szünetek alatt végre alaposabban szemügyre veheted, mire is van igazán szükséged, és mire nincsen.
Szűz
Hiába törekszel folyamatosan a tökéletességre, az idei év az apró hibák felbukkanásáról szól. Szembe kell nézned a ténnyel, hogy nem polírozhatsz mindent tökéletesre, mindig is akadnak majd pontatlanságok, tökéletlenségek. Itt az ideje, hogy megbarátkozz velük. Jobb, mintha minden pillanatban csalódnál a körülötted lévő világban!
Bak
Lassan ráeszmélsz: nem mindig olyan jó, ha valaki hosszú távra tervez. Ez az az év, amikor egyes céljaidat hiába hajszolod évek óta, kezded úgy érezni, mintha már nem is szeretnéd elérni őket. Nos, igen, néha az embernek felül kell vizsgálnia a célkitűzéseit, bármennyi energiát is fektetett az elérésükbe.
Mérleg
Szeretsz mindenkivel jóban lenni, ez azonban egy idő után meghasonuláshoz vezethet. 226 az egyértelmű állásfoglalások éve: most nem lehet mismásolni, néha ki kell mondanod, mit gondolsz valójában, még ha ez kellemetlen is számodra.
