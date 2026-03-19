Rablás a ceglédi vasútállomáson: késsel fenyegetőzve vette el egy fiatal pénzét egy 25 éves férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 21:15
A ceglédi rendőrök rövid időn belül elfogták azt a 25 éves férfit, aki a helyi vasútállomás pihenőjében késsel fenyegetve rabolta ki fiatalkorú áldozatát.
A bűncselekmény március 16-án, a késő délutáni órákban történt, amikor a fiatal sértett barátjával a ceglédi vasútállomásra ment. Ott szóváltásba keveredtek a 25 éves V. Renátóval, aki elől a fiú a konfliktust kerülve a mosdó felé indult. A férfi azonban követte, és agresszívan pénzt követelt tőle. Bár a sértett próbálta elmagyarázni, hogy nincs nála készpénz, a támadó egyre erőszakosabbá vált, és azzal fenyegetőzött, hogy megüti, majd késsel megszúrja a fiút.

Rövid időn belül elfogták a ceglédi rablót a rendőrök Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Gyorsan lecsaptak a ceglédi rendőrök

A megfélemlített fiatal végül átadta a nála lévő 1500 forintot, amivel a támadó távozott a helyszínről. Az áldozatok azonnal értesítették a rendőrséget, a járőrök pedig percek alatt a helyszínre értek. A gyors adatgyűjtésnek köszönhetően a feltételezett elkövetőt a vasútállomás közelében azonosították és elfogták. A Ceglédi Rendőrkapitányság V. Renátó ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását – közölte a Police.hu.

 

