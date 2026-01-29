Velük jól vigyázz – Ezek a csillagjegyek szinte biztosan tiltott románcba bonyolódnak

A tiltott románc mindig sokkal több izgalommal jár, mint egy átlagos kapcsolat, ezért nem véletlen, hogy sokan akaratlanul is belesodródnak egy ilyen viszonyba. A horoszkóp alapján viszont egyes csillagjegyek sokkal nagyobb valószínűséggel vetik bele magukat egy titkos viszonyba. Vajon a kedvesed is felkerült erre a listára?

Vajon a párod horoszkópja is köztük van?

Fotó: Shutterstock

Az egyik legtüzesebb csillagjegy mer kockázatot vállalni.

Az egyik legmegfontoltabb jegy nagyon erős érzelmi köteléket tud kialakítani.

A legtitokzatosabb csillagjegy a titkos szerelemre született.

Az egyik legnagyobb függetlenségre törekvő jegy fütyül a szabályokra.

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek állandóan titkos viszonyba csöppennek

Bizonyos csillagjegyeket különösen vonz az, ami elérhetetlen, tilos vagy kockázatos. Náluk a szenvedély gyakran felülírja a hűséget és az erkölcsöt, melynek következtében olyan románcba bonyolódnak, amit a legjobb lett volna elkerülni. Lássuk tehát azokat a csillagjegyeket, akik rossz emberbe szeretnek bele, és képtelenek ellenállni.

Kos csillagjegy

A Kosokra hatalmas bátorság jellemző, ezért nem meglepő, hogy félelmet nem ismerve kockáztatnak. Ők azok, akik a szerelem terén megkérdőjelezik a normákat. Ha beleesnek valakibe, akkor tűzbe tennék a kezüket azért, hogy a kedvesüket megóvják, sőt még a saját családjukkal is szembeszállnának.

Bika csillagjegy

Bár a Bikákról senki sem nézné ki, hogy otthonosan mozognak a tiltott románcok terén, azonban ha erős érzelmi köteléket alakítanak ki valakivel, hajthatatlanok. Amennyiben a házasságuk alatt lelnek rá a lelki társukra, képesek a hűséget félredobva titkos viszonyba kezdeni.

Skorpió csillagjegy

Ha van csillagjegy, aki titkos szerelemre született, akkor az biztosan a Skorpió. A jegy szülötteit ugyanis kiismerhetetlen energia lengi körül, és elképesztően tudják élvezni a tiltott románcot, számos kockázatot vállalva. Általában ők kezdeményezik a kapcsolatot úgy, hogy tisztában vannak a következményekkel.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntőket sosem érdeklik a szabályok, mindig a saját fejük után mennek. Mivel hatalmas függetlenség jellemző rájuk, nem csoda, hogy a hűséget maguk mögött hagyva vetik bele magukat egy titkos szerelembe. Amennyiben a viszony szenvedélyes és igaz, biztosan nem mondanak le róla könnyedén.