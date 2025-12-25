Karácsonyi döbbenet a NASA-központban: saját szemével látta az idegeneket az asztronauta

Nem akármilyen ráadióüzenettel jelentkezett be egy világűrből visszatérő asztronauta. A NASA szakemberei nem tudták hová tenni a szavait. Áttörés történt? Hallucinál?
1965-öt írtak, a karácsony pedig gyorsan közeledett. A Gemini 6 küldetés épp visszatért a földre Walter M. "Wally" Schirra Jr. és Thomas P. Stafford asztronautákkal. Ekkor már túl voltak a történelmi jelentőségű összekapcsolódásukon a szintén kétfős Gemini 7-tel. Emberi precízió és számítógépek tökéletes összhangja kellett a művelethez. Ne feledjük: az űrkutatás hajnalán történt mindez!
A NASA földi irányítása folyamatos rádiókapcsolatban állt a Föld légkörébe visszatérő Gemini 6-tal. Ekkor küldték azt az üzenetet, ami után mindenki kellemetlenül feszengeni kezdett. A beszámoló ugyanis egy ufót írt le.
“Van itt egy objektum. Olyan, mint egy műhold, ami északról délre tart” - kezdték az űrhajósok, majd folytatták az azonosítatlan repülő tárgy leírását:
Egy irányítómodulból áll, ami előtt nyolc kisebb modul van. Az irányítómodul pilótája pirosban van!
Schirra önéletrajzi könyvében idézte fel az esetet. Ebben elárulta: ezt követően érezhető feszültség hallatszott az irányítás felől. A földi központban csak azt követően nyugodtak meg, amikor a két űrhajós a bejelentést követően szájharmonikán rákezdett a Jingle Bells-re.
Tudni kell, hogy az asztronauták minden küldetésre vihettek magukkal pár személyes tárgyat. Az egyik épp egy szájharmonika volt. Nem véletlenül: Schirra és Stafford még a küldetés előtt kieszelte az ártatlan tréfát, sőt, alaposan be is gyakorolták produkciójukat, ami aztán kétségtelenül meghozta a karácsonyi hangulatot egy egyébként korántsem veszélytelen űrmisszió lezárásaként.
