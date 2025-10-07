Meghökkentő felvétel: Kitörő vulkánból száguldottak elő a menekülő UFO-k

UFO-raj bukkant fel a Popocatépetl vulkán felett – Titokzatos portál vagy csak egy átverés? A mexikói Popocatépetl vulkán felett repkedő UFO-rajról készült felvétel az egész világot felkavarta. A látványos jelenség ismét felvetette azt az elméletet, hogy a vulkán egy idegenek által használt kapu a világűrbe. A közelmúltban, egy hétfői napon, egy webkamera váratlanul megörökítette, ahogy több fénylő objektum száguldott el a vulkán közelében, miközben az aktív tűzhányó füstölgött a háttérben.

Kitörő vulkánból menekültek az UFO-k /

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

A 30 perces videó rengeteg kis fényt mutatott, amelyek olyan sebességgel suhantak el, mint a hullócsillagok. A helyszíntől nem messze lévő, éppen működő vulkán egy igazi UFO-megfigyelési hellyé vált az elmúlt évtizedekben, és többször is dokumentáltak már hasonló furcsa objektumokat, amelyek úgy tűntek, mintha a vulkán belsejébe vagy annak környékére repülnének.

Az elméletek szárnyra kelnek

A közösségi médián egyesek gyorsan elvetették a fura fényeket, amiket azzal magyaráztak, hogy egyszerű kameralencsén áthaladó rovarok. Míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a fények a vulkán füstfelhője mögött mozogtak, ami arra utal, hogy jóval nagyobbak lehettek, mint bárminemű rovar.

Kétkedés és ráció: Mi a valóság?

Alejandro Rojas, az Enigma Labs nevű cég tanácsadója, amely UFO-jelenségekkel kapcsolatos jelentéseket elemez, nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy valóban egy UFO-rajról van szó. Szerinte a videó jellege miatt minden olyan dolog, ami a kamera lencséjébe kerül, furcsának tűnik.

"Ami gyorsnak látszik, valójában sokkal lassabban mozog. Így, ha repülőgépek, műholdak vagy bármi más jelenik meg a képen, az úgy tűnik, mintha villámgyorsan suhanó objektumok lennének, pedig nem azok" – magyarázta Rojas a Daily Mail-nek. Rojas azt is hozzátette, hogy a rovarokkal kapcsolatos elmélet is helytálló lehet, mivel a webkamerák infravörös fényt bocsátanak ki, ami gyakran megvilágítja a közeli rovarokat és madarakat.

"A háttérben lévő csillagok gyors mozgása is látható, miközben a Földhöz viszonyított mozgásuk a szabad szem számára nem észlelhető" – tette hozzá.