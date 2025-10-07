Meghökkentő felvétel: Kitörő vulkánból száguldottak elő a menekülő UFO-k

UFO-raj bukkant fel a Popocatépetl vulkán felett – Titokzatos portál vagy csak egy átverés? A mexikói Popocatépetl vulkán felett repkedő UFO-rajról készült felvétel az egész világot felkavarta. A látványos jelenség ismét felvetette azt az elméletet, hogy a vulkán egy idegenek által használt kapu a világűrbe. A közelmúltban, egy hétfői napon, egy webkamera váratlanul megörökítette, ahogy több fénylő objektum száguldott el a vulkán közelében, miközben az aktív tűzhányó füstölgött a háttérben.
A 30 perces videó rengeteg kis fényt mutatott, amelyek olyan sebességgel suhantak el, mint a hullócsillagok. A helyszíntől nem messze lévő, éppen működő vulkán egy igazi UFO-megfigyelési hellyé vált az elmúlt évtizedekben, és többször is dokumentáltak már hasonló furcsa objektumokat, amelyek úgy tűntek, mintha a vulkán belsejébe vagy annak környékére repülnének.
A közösségi médián egyesek gyorsan elvetették a fura fényeket, amiket azzal magyaráztak, hogy egyszerű kameralencsén áthaladó rovarok. Míg mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a fények a vulkán füstfelhője mögött mozogtak, ami arra utal, hogy jóval nagyobbak lehettek, mint bárminemű rovar.
Alejandro Rojas, az Enigma Labs nevű cég tanácsadója, amely UFO-jelenségekkel kapcsolatos jelentéseket elemez, nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy valóban egy UFO-rajról van szó. Szerinte a videó jellege miatt minden olyan dolog, ami a kamera lencséjébe kerül, furcsának tűnik.
"Ami gyorsnak látszik, valójában sokkal lassabban mozog. Így, ha repülőgépek, műholdak vagy bármi más jelenik meg a képen, az úgy tűnik, mintha villámgyorsan suhanó objektumok lennének, pedig nem azok" – magyarázta Rojas a Daily Mail-nek. Rojas azt is hozzátette, hogy a rovarokkal kapcsolatos elmélet is helytálló lehet, mivel a webkamerák infravörös fényt bocsátanak ki, ami gyakran megvilágítja a közeli rovarokat és madarakat.
"A háttérben lévő csillagok gyors mozgása is látható, miközben a Földhöz viszonyított mozgásuk a szabad szem számára nem észlelhető" – tette hozzá.
A 2023-as évben Luis Guerra, aki a hátsó kertjében tartózkodott, amikor hirtelen egy robaj hallatszott a vulkán irányából, és amikor felnézett, egy tányér alakú objektumot pillantott meg, amely a Popocatépetl nyílása felett lebegett. Ez csupán egy a sok közül, amit UFO-hívők úgy értelmeznek, hogy az idegenek a Föld geotermikus aktivitását vizsgálják.
Jaime Maussan, ismert UFO-kutató és újságíró azonban még vadabb elmélettel rukkolt elő: szerinte az idegenek a Popocatépetl vulkánt egy "féreglyuknak" használják, amely a tér és idő különböző pontjaira vezethet. Maussan úgy véli, hogy a vulkán mágneses mezői egy olyan portált hoznak létre, amely lehetővé teszi az UFO-k számára, hogy átlépjenek a tér-idő kontinuumon.
A magyarázathoz Maussan az amerikai űrügynökség, a NASA kutatásait is felhasználja, amelyek a Föld körüli mágneses "X-pontokkal" kapcsolatosak. Az elmélet szerint a vulkán az idegenek titkos belépési és kilépési pontja.
Mindezek ellenére Maussan elméletét sokan kétségbe vonják, mivel az újságíró korábban több esetben is tévesnek bizonyult. Korábban olyan UFO-jelenségekről tett hamis állításokat, amelyekről kiderült, hogy csillagok vagy üstökösök voltak csupán. Ezen kívül három alkalommal is állította, hogy idegenek mumifikált testeit találta meg, ám egyetlen alkalommal sem sikerült hitelesíteni az állításokat.
Rojas, aki a vulkán titkait kutatja, úgy véli, hogy bár a Popocatépetl környéke valóban misztikus és varázslatos hely, nem lát semmi olyat, ami alátámasztaná Maussan portálos elméletét. "A vulkán egy izgalmas hely, de nem gondolom, hogy egy másik világba vezető kapu lenne" – zárta le a témát.
A Popocatépetl tehát továbbra is rengeteg kérdést vet fel – lesznek még UFO-k, titkos idegen bázisok és felfedezetlen portálok? Az biztos, hogy a vulkán körüli titkok mindig is izgalmas témát adnak a bulvár híreknek.
