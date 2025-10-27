Kiderült: hatalmas UFO lebegett a sivatagban

Lehet, hogy az Egyesült Államok valóban földönkívüli technológiát rejteget? Egy szenzációs új videó szerint valami egészen különös történik a Lockheed Martin titkos sivatagi bázisán – a Skunk Works központban, ahol a világ legfejlettebb repülőgépei születnek. Így bukott le az UFO.
A felvételt Anders Otteson YouTuber készítette, aki a kaliforniai sivatagban, a Lockheed Helendale radar-tesztelő létesítménye közelében táborozott. A távoli kamerán egy sötét, szárny alakú tárgy látható, amely egy hatalmas oszlop tetején lebeg – mintha csak egy UFO lenne tesztelés közben.
„Ez lehet egy teljesen új generációs repülőgép – vagy valami, amit el sem tudunk képzelni. Lehet, hogy ez az a pillanat, amikor bepillantást nyerünk az ‘idegen technológiába’” – mondta Otteson a The Sun-nak.
A Skunk Works nevet a titkos amerikai fejlesztések rajongói jól ismerik: innen került ki a SR-71 Blackbird, az F-117 Nighthawk, sőt a pletykák szerint a következő hiperszonikus csoda, a SR-72 „Darkstar” is – a repülő, ami állítólag képes lenne egy óra alatt a világ bármely pontjára eljutni.
A videón látható titokzatos gép akár ennek a programnak a prototípusa is lehet. De vannak, akik szerint sokkal többről van szó – olyan technológiáról, amit nem erről a bolygóról hoztak.
És ha ez igaz, akkor a Skunk Works valóban nemcsak Amerika legtitkosabb, hanem legrejtélyesebb helye is lehet…
