Rejtélyes UFO-bukkant fel az égen, rendőrök vették üldözőbe

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 20:30
Egy februári éjszakán három rendőr valami olyat látott az égen, amit senki sem tudott megmagyarázni. A rejtélyes UFO a fizika összes szabályát felrúgta.
Három minneapolisi rendőrtiszt egy gömb alakú UFO-t figyelt meg, amelyet hat világító, színt váltó gyűrű vett körül. A szokatlan észlelésre, ami nemrég látott napvilágot, nehezen találtak választ, de egy szakértő elárulta, hogy szerinte mi áll az egész mögött.

Meglepő UFO-észlelés látott napvilágot.
Meglepő UFO-észlelés látott napvilágot. (Képünk illusztráció) Fotó:   Pixabay

Autóval próbálták követni a rejtélyes UFO-t a rendőrök

A névtelen tanúk jelentést tettek az Americans for Safe Aerospace nevű nonprofit szervezetnél, amelyet Ryan Graves, az amerikai haditengerészet egykori pilótája és leleplezője vezet. A beszámoló szerint a rendőrök egy parkolóházból figyelték az objektumot távcsővel. Az egyik tiszt járőrautóval indult a tárgy irányába, miközben a másik kettő továbbra is a parkolóházból követte az eseményt.

A rendőrök egy körülbelül 3 000 méter magasságban lebegő objektumról számoltak be, amely lassú és hiperszonikus sebességgel is képes volt mozogni, és hangtalanul szált fel. A jelentés szerint még egy civil helikopterrel való közeli találkozás is megtörtént, ami különösen szokatlanná tette az esetet.

A megfigyelés Minnesota állambeli Prairie Island Nukleáris Erőművének közelében történt, ez a részlet különösen felkeltette az UFO-kutatók figyelmét, tekintve az erőmű stratégiai jelentőségét.  Az incidens még februárban történt, de Graves csak hétfőn osztotta meg a jelentést.

Nem egyedülálló esetről van szó

Hasonló észlelésről számoltak be július 7-én is Anoka térségében, alig másfél kilométerre az előző esettől. A beszámoló szerint ez az UFO a Mississippi folyó mentén haladt mintegy 740 km/h sebességgel, majd hirtelen lelassult és hangtalanul eltűnt a fák mögött.

Míg az idegen-rajongók ezt újabb bizonyítéknak tekintik egy ismeretlen, fejlett technológia létezésére, a szkeptikusok szerint az észlelésnek valószínűleg hagyományos magyarázata van, talán valami, ami már a Föld körül kering.

Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója, amely UAP-jelentések elemzésével foglalkozik, azt mondta, hogy a látott jelenség a NASA Nemzetközi Űrállomása (ISS) is lehetett.

Az ISS az elmúlt napokban többször is áthaladt az adott térség felett, és rendkívül fényes volt. Amit a videón látunk, az akár az ISS is lehet, de több részletre van szükségünk, hogy ezt biztosan kizárjuk. A videó ráadásul nem igazán mutatja hat, egymásba fonódó, színes fénygyűrű képét. Egy távoli fényes pont a légkör hatásai miatt több színben is feltűnhet, anélkül, hogy valóban színes lenne.

- magyarázta.

Rojas hozzátette, hogy február 19-én és július 7-én is több űrállomás-átvonulás történt az adott térség felett - írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
