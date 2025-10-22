Rejtélyes UFO-bukkant fel az égen, rendőrök vették üldözőbe

Három minneapolisi rendőrtiszt egy gömb alakú UFO-t figyelt meg, amelyet hat világító, színt váltó gyűrű vett körül. A szokatlan észlelésre, ami nemrég látott napvilágot, nehezen találtak választ, de egy szakértő elárulta, hogy szerinte mi áll az egész mögött.

Meglepő UFO-észlelés látott napvilágot. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Autóval próbálták követni a rejtélyes UFO-t a rendőrök

A névtelen tanúk jelentést tettek az Americans for Safe Aerospace nevű nonprofit szervezetnél, amelyet Ryan Graves, az amerikai haditengerészet egykori pilótája és leleplezője vezet. A beszámoló szerint a rendőrök egy parkolóházból figyelték az objektumot távcsővel. Az egyik tiszt járőrautóval indult a tárgy irányába, miközben a másik kettő továbbra is a parkolóházból követte az eseményt.

A rendőrök egy körülbelül 3 000 méter magasságban lebegő objektumról számoltak be, amely lassú és hiperszonikus sebességgel is képes volt mozogni, és hangtalanul szált fel. A jelentés szerint még egy civil helikopterrel való közeli találkozás is megtörtént, ami különösen szokatlanná tette az esetet.

A megfigyelés Minnesota állambeli Prairie Island Nukleáris Erőművének közelében történt, ez a részlet különösen felkeltette az UFO-kutatók figyelmét, tekintve az erőmű stratégiai jelentőségét. Az incidens még februárban történt, de Graves csak hétfőn osztotta meg a jelentést.

Nem egyedülálló esetről van szó

Hasonló észlelésről számoltak be július 7-én is Anoka térségében, alig másfél kilométerre az előző esettől. A beszámoló szerint ez az UFO a Mississippi folyó mentén haladt mintegy 740 km/h sebességgel, majd hirtelen lelassult és hangtalanul eltűnt a fák mögött.

Míg az idegen-rajongók ezt újabb bizonyítéknak tekintik egy ismeretlen, fejlett technológia létezésére, a szkeptikusok szerint az észlelésnek valószínűleg hagyományos magyarázata van, talán valami, ami már a Föld körül kering.

Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója, amely UAP-jelentések elemzésével foglalkozik, azt mondta, hogy a látott jelenség a NASA Nemzetközi Űrállomása (ISS) is lehetett.

Az ISS az elmúlt napokban többször is áthaladt az adott térség felett, és rendkívül fényes volt. Amit a videón látunk, az akár az ISS is lehet, de több részletre van szükségünk, hogy ezt biztosan kizárjuk. A videó ráadásul nem igazán mutatja hat, egymásba fonódó, színes fénygyűrű képét. Egy távoli fényes pont a légkör hatásai miatt több színben is feltűnhet, anélkül, hogy valóban színes lenne.

