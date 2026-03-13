Robbie Keane kereste a szavakat, fotókon a Fradi hatalmas bulija

Hatalmas győzelmet aratott a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. Noha az FTC-Braga párharcból a visszavágó még hátravan, a Fradi hazai, 2-0-s győzelme örökre emlékezetes marad. Gabi Kanikovszki és Lenny Joseph góljai után nagy esély van a negyeddöntőre is.

Hatalmas magyar siker az FTC-Braga meccsen Fotó: TumbaszHedi

A lefújás után Robbie Keane sem tudott sokáig válaszolni arra, vajon ez volt-e a legjobb meccse a Ferencváros kispadján. Az ír szakember jól láthatóan meghatódott.

Nem tudom, hogy ez volt-e a legjobb meccsünk. Tényleg nem. Az biztos, hogy nagyon jók voltunk, ezt a fiúknak is megmondtam

- fogalmazott a Keane, aki kiemelte, a jövő szerdai, portugáliai visszavágó a 2-0-s előny ellenére nagyon nehéz lesz.

