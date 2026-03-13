Robbie Keane kereste a szavakat, fotókon a Fradi hatalmas bulija

Hatalmas győzelmet aratott a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. Noha az FTC-Braga párharcból a visszavágó még hátravan, a Fradi hazai, 2-0-s győzelme örökre emlékezetes marad. Gabi Kanikovszki és Lenny Joseph góljai után nagy esély van a negyeddöntőre is.
A lefújás után Robbie Keane sem tudott sokáig válaszolni arra, vajon ez volt-e a legjobb meccse a Ferencváros kispadján. Az ír szakember jól láthatóan meghatódott.
Nem tudom, hogy ez volt-e a legjobb meccsünk. Tényleg nem. Az biztos, hogy nagyon jók voltunk, ezt a fiúknak is megmondtam
- fogalmazott a Keane, aki kiemelte, a jövő szerdai, portugáliai visszavágó a 2-0-s előny ellenére nagyon nehéz lesz.
A meccs alatt és után a játékosok és a szurkolók is önfeledten ünnepelték a gólokat és a győzelmet. Galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.