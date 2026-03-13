Világszenzáció Debrecenben: Cannes-ban nagy sikerrel mutatkozott be az új Természettudományi Múzeum

Ez már nem a távoli jövő, hanem a kézzelfogható jelen: a cannes-i MIPIM-en, a világ legrangosabb ingatlanos seregszemléjén mutatta be a magyar delegáció a debreceni Természettudományi Múzeum lélegzetelállító terveit. Ezúttal a projekt miatt is izzott a levegő a francia Riviérán, hiszen a szakma krémje gyűlt össze, hogy lássák, mit álmodott meg a dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a hazai Vikár és Lukács Építész Stúdió.
A nemzetközi tervpályázat tétje az volt, hogy Debrecen végre méltó helyre kerüljön a világ építészeti térképén. A verseny brutális volt: olyan legendás irodák maradtak le a befutóról, mint a római MAXXI Múzeum megalkotói, a Sauerbruch Hutton vagy a koppenhágai sztárcsapat, a 3XN. Ezek a szakmai berkekben igencsak jól csengő nevek általában
arculatát szabják – az, hogy Debrecenért is ringbe szálltak, önmagában is jelzi a projekt világméretű jelentőségét.
A győztes koncepció azonban mindent vitt. A több mint 700 fős BIG – akik a dániai LEGO Házat vagy a New York-i West 57-et is jegyzik – a magyar partnerrel karöltve olyan ökologikus szimbólumot alkotott, amely egyszerre high-tech tudományos központ, interaktív kiállítótér és a természettel lélegző közösségi sziget.
Ez az épület nemcsak befogadja a gyűjteményt, hanem maga is a látványosság részévé válik.
A projekt messze túlmutat a falakon és a betonon: ez tiszta presztízs és jövőépítés. Kun Ferenc, a megvalósításért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője a MIPIM-en hangsúlyozta, hogy ez a beruházás egy új korszak kezdete:
A világ legjelentősebb nemzetközi ingatlanos seregszemléjén nagy sikerrel mutattuk be a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállító épületének és gyűjteményi központjának a terveit. A város vonzerejét tovább növeli a jövő múzeuma, amely ikonikus tájelemként új fejezetet nyit a hazai múzeumépítészet történetében... Debrecen nemcsak a magyar tudományos élet egyik fellegvára, hanem a kelet-európai régió kulturális csomópontjává is válik.
A bemutatón debütált egy látványos animációs film is, amely azonnal levette a lábáról a nemzetközi zsűrit és a befektetőket. A videó virtuális sétára hív: láthatjuk
A stratégiai cél az, hogy a Partiumtól Ukrajnáig és Szlovákiáig mindenki Debrecenbe akarjon jönni egy családi hétvégére.
A projekt Magyarország Kormányának támogatásával, az ország egyik legnagyobb kulturális beruházásaként valósul meg. Jelenleg a győztes tervezőkkel a szerződéskötés utolsó simításai zajlanak, de közben már az egész világ várja, hogy mikor emelkedik ki a földből az a múzeum, amely az előrejelzések szerint Európa egyik legtöbbet emlegetett modern épülete lesz a következő évtizedben.
