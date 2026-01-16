Sokkot kaptak a bányászok: közvetlen felettük bukkant fel a különös UFO

Különös, háromszög alakú UFO-t ábrázoló fotó látott napvilágot, amely Ausztráliában bukkant fel az égbolton, nem kis döbbenetet váltva ki ezzel egy csapatnyi bányászból. A lenyűgöző észlelés - amelyet ezen a héten hoztak nyilvánosságra –, december 7-én, a reggeli órákban történt Pilbarában, Nyugat-Ausztrália ásványkincsekben gazdag régiójában.
A beszámolók szerint a hat munkás, mialatt a laboratóriumi munkaterületükről a Hamersley-hegységben lévő táborukba tartottak busszal, figyeltek fel a nem éppen hétköznapi objektumra, amely a fejük felett jelent meg, majd csakhamar heves vita alakult ki azzal kapcsolatban, pontosan mi lehet.
Afrasiab Khan, az egyik szemtanú, aki a telefonjával képeket készített a feltételezett, földönkívüli űrhajóról, később úgy nyilatkozott, kezdetben azt gondolták, a szokatlan anomália talán egy orvosi helikopter lehet, ezt az elméletet azonban végül elvetették a tárgy meghökkentő, háromszög formája miatt. Mialatt útközben továbbra is azon tűnődtek, mit láttak az égen, Khan a csoporthoz fordult és kijelentette:
Ez egy igazi UFO, fiúk!
A történtekre azóta sem sikerült hivatalos magyarázatot találni – írja a Coast to Coast AM.
Te mit gondolsz?
Mindez azután történt, hogy bányamunkások egy égő fémtárgyat találtak egy ausztráliai sivatagban Newman közelében, a Pilbara régió távoli vidékén. A helyi rendőrség szinte azonnal kizárta, hogy a tárgy egy kereskedelmi repülőgépből származna, és azt közölték, nagy valószínűséggel egy rakétatartályról vagy alkatrészről lehet szó.
