3 bizarr UFO-jelenség, amelyre a mai napig nincs magyarázat

Bizonyos jelenségek mindmáig megmagyarázatlanul keringenek az UFO-rajongók körében. A jelentések többsége repülő tárgyak felbukkanásáról szól, amelyekre nincs semmiféle ésszerű magyarázat.

Mik is ezek a megmagyarázhatatlan UFO-észlelések?

UFO-jelenségek, melyek még mindig válaszra várnak

Számos máig megmagyarázhatatlan UFO-jelentés van, amire nincs magyarázat. Néhány eset azért maradt beszédtéma, mert olyan emberek voltak a tanúi, akik válaszokat követelnek, netán még bizonyítékaik is vannak. Mutatjuk a három legaggasztóbbat!

1. A modern UAP-korszakot elindító haditengerészeti „Tic Tac”

2004-ben az amerikai haditengerészet pilótái az USS Nimitz fedélzetéről felszálltak, és Dél-Kalifornia partjainál egy hosszúkás alakú objektummal találkoztak, amely nem felelt meg egyetlen ismert repülőgép viselkedésének sem. Az objektum másodpercek alatt nagy magasságból a tengerszint közelébe zuhant, lebegett, majd eltűnt. Évekkel később a Pentagon engedélyezte a találkozással kapcsolatos videofelvételek közzétételét, megerősítve, hogy a pilóták nem túloztak.

2. Az 1952-es washingtoni incidens

1952 júliusában a Washington reptér radaroperátorai azonosítatlan célpontokat észleltek a légtérben, míg a pilóták és a földön tartózkodók furcsa fényeket jelentettek. Az eset Amerikában óriási figyelmet kapott, és az egyik leginkább vizsgált eset lett a légierő korai nyomozási korszakában.

3. A teheráni incidens, ahol a jelentések szerint a rendszerek meghibásodtak

1976-ban egy ragyogó objektum Teherán felett olyan nagy figyelmet keltett, hogy iráni sugárhajtású repülőgépeket küldtek az elfogására. Egy titkosítás alól feloldott amerikai jelentés szerint a pilóták hirtelen műszer- és kommunikációs meghibásodást tapasztaltak, amikor megközelítették az objektumot, ami arra kényszerítette őket, hogy abbahagyják az üldözést - áll a Vice cikkében.