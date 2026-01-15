Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3 bizarr UFO-jelenség, amelyre a mai napig nincs magyarázat

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 20:30
megmagyarázhatatlanföldönkívüli
Az emberek persze tudni szeretnék, hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Néhány UFO-jelenség azt bizonyítja, hogy az idegenek léteznek.

Bizonyos jelenségek mindmáig megmagyarázatlanul keringenek az UFO-rajongók körében. A jelentések többsége repülő tárgyak felbukkanásáról szól, amelyekre nincs semmiféle ésszerű magyarázat. 

Miket rejthetnek a megmagyarázhatatlan UFO-jelenségek?
Mik is ezek a megmagyarázhatatlan UFO-észlelések?
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

UFO-jelenségek, melyek még mindig válaszra várnak

Számos máig megmagyarázhatatlan UFO-jelentés van, amire nincs magyarázat. Néhány eset azért maradt beszédtéma, mert olyan emberek voltak a tanúi, akik válaszokat követelnek, netán még bizonyítékaik is vannak. Mutatjuk a három legaggasztóbbat!

1. A modern UAP-korszakot elindító haditengerészeti „Tic Tac” 

2004-ben az amerikai haditengerészet pilótái az USS Nimitz fedélzetéről felszálltak, és Dél-Kalifornia partjainál egy hosszúkás alakú objektummal találkoztak, amely nem felelt meg egyetlen ismert repülőgép viselkedésének sem. Az objektum másodpercek alatt nagy magasságból a tengerszint közelébe zuhant, lebegett, majd eltűnt. Évekkel később a Pentagon engedélyezte a találkozással kapcsolatos videofelvételek közzétételét, megerősítve, hogy a pilóták nem túloztak. 

2. Az 1952-es washingtoni incidens 

1952 júliusában a Washington reptér radaroperátorai azonosítatlan célpontokat észleltek a légtérben, míg a pilóták és a földön tartózkodók furcsa fényeket jelentettek. Az eset Amerikában óriási figyelmet kapott, és az egyik leginkább vizsgált eset lett a légierő korai nyomozási korszakában. 

3. A teheráni incidens, ahol a jelentések szerint a rendszerek meghibásodtak 

1976-ban egy ragyogó objektum Teherán felett olyan nagy figyelmet keltett, hogy iráni sugárhajtású repülőgépeket küldtek az elfogására. Egy titkosítás alól feloldott amerikai jelentés szerint a pilóták hirtelen műszer- és kommunikációs meghibásodást tapasztaltak, amikor megközelítették az objektumot, ami arra kényszerítette őket, hogy abbahagyják az üldözést - áll a Vice cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu