Megdöbbentő fejlemény: kiderült, mi az rejtélyes objektum, ami Ausztráliában csapódott a földbe

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 10:25
Rejtélyes égő fémdarabra bukkantak a régészek, ami azonnali nyomozást indított meg. A rendőrség azonnal kizárták, hogy repülőgép darabról lenne szó, és azonosították az űrszemetet.

Egy feltételezett űrszemét, amely az ausztráliai sivatagban, egy vasércbánya közelében csapódott be, egy kínai rakétaindításhoz köthető. A rendőrség megerősítette, hogy a lakosságra nem jelent veszélyt a talált objektum.

A rendőrség sikeresen azonosították a rejtélyes űrszemetet.
A rendőrség sikeresen azonosították a rejtélyes űrszemetet (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Munkások bukkantak először a titokzatos űrszemétre, majd rendőrségi nyomozás indult

A roncsra szombaton bukkantak bányamunkások Newman közelében, a Pilbara régió távoli vidékén. A felfedezés azonnal rendőrségi vizsgálatokat indított el.

Miközben a nyomozás még folyamatban van, Alice Gorman, a Flinders Egyetem űrrégésze saját elmélettel állt elő, ugyanis szerinte a tárgy a Jielong nevű kínai rakétából származhat.

Az utolsó indítás szeptember végén történt, így ez a darab azóta keringhetett a Föld körül, mielőtt hirtelen visszatért a légkörbe

- mondta Gorman.

Úgy véli, a lelet egyike lehet azoknak az üzemanyagtartályoknak, amelyeket a rakéta az űrben eldobott, hogy csökkentse a súlyát a repülés során. Gorman hozzátette, hogy az ehhez hasonló leleteket meglepően gyakoriak, így meg vannak a maga veszélyeik.

A bányamunkások helyi idő szerint szombaton délután, körülbelül 2 óra tájban találták meg az égő fémtárgyat egy BHP bányához vezető úton. A rendőrség azonnal kizárta, hogy a tárgy egy kereskedelmi repülőgépből származna, és közölte, hogy nagy valószínűséggel egy rakétatartályról vagy alkatrészről lehet szó.

A hatóságok megerősítették, hogy a lakosságra jelenleg nem jelent veszélyt a lelet - írta a Daily Mail.

 

