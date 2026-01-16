Mindenki ledöbbent: élő adásban kapta lencsevégre az UFO-kat egy kocsikázó férfi

Egy élő adás nézői furcsa jelenséget láthattak az égen, amelyet többen UFO-nak tartanak.
Az X-en közzétett videó az Egyesült Államokban található Pflugerville nevű városból sugárzott élő közvetítés részleteit mutatja.
A felvételen három fény jelenik meg az égen, amelyek háromszög alakzatot formálnak, majd a kamerát kezelő személy felé haladnak.
Bár sokan elsőre repülőnek gondolták a jelenséget, a videó közzétevője elmondta: a szemtanú – aki több UFO-közösségnek is tagja – nem véli úgy, hogy drónról, helikopterről vagy más ismert légi járműről lett volna szó.
A január 14-én készült videó kommentjeiben a nézők azonnal ledöbbentek a fények láttán, a váratlan jelenség pedig magát a kamerázót is meglepte.
