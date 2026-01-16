Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki ledöbbent: élő adásban kapta lencsevégre az UFO-kat egy kocsikázó férfi

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 06:00
földönkívüli űrhajóföldönkívüli
Három fény szokatlan mozgással jelent meg az égen. Az élő adást közvetítő kamerás és a nézők is megdöbbentek az UFO láttán.
Bors
A szerző cikkei

Egy élő adás nézői furcsa jelenséget láthattak az égen, amelyet többen UFO-nak tartanak.

Élő adásban láttak UFO-t
Élő adásban láttak UFO-t / Illusztráció: Science Photo Library via AFP / AFP

Az X-en közzétett videó az Egyesült Államokban található Pflugerville nevű városból sugárzott élő közvetítés részleteit mutatja.

A felvételen három fény jelenik meg az égen, amelyek háromszög alakzatot formálnak, majd a kamerát kezelő személy felé haladnak. 

Bár sokan elsőre repülőnek gondolták a jelenséget, a videó közzétevője elmondta: a szemtanú – aki több UFO-közösségnek is tagja – nem véli úgy, hogy drónról, helikopterről vagy más ismert légi járműről lett volna szó.

A január 14-én készült videó kommentjeiben a nézők azonnal ledöbbentek a fények láttán, a váratlan jelenség pedig magát a kamerázót is meglepte.

Felvételen az UFO:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu