Nem Timothée Chalamet lenne az első, aki elbaltázza: Ezek a legnagyobb Oscar-bukások

Az idei Oscar-szezon is rengeteg izgalmat tartogat magában. Több kategóriában is kiélezett küzdelemre lehet számítani, ám a Legjobb férfi főszereplő kategóriája magasan a legizgalmasabb mind közül. Itt ugyanis három gigász: Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan és Timothée Chalamet csatája várható, akik közül legutóbbi számított toronymagas favoritnak, egészen az elmúlt napokig. Az arányok Chalamet különös kijelentései után azonban alaposan felfordultak, és 2026-os év az Oscar-történelem legnagyobb buktáját hozhatja el a Marty Supreme sztárja által. De nézzük is meg, kikhez csatlakozhat Timothée Chalamet, amennyiben tényleg az utolsó pillanatban hasal el az aranyszobrocskáért folyó versenyfutásban.
Nem kicsit arcpirító, hogy a 101 kiskutya-filmek főgonoszát alakító Glenn Close-nak eggyel több Oscar-jelölése van, mint ahány pöttyel büszkélkedhet a katicabogár, ám mégis minden díjátadóról elégedetlenül kellett eddig távoznia a 78 éves dívának. Ezek közül a legvérlázítóbb a 2019-es eset volt, mikor is mindenki Close-t érezte a legközelebb a győzelemhez A férfi mögött-ben nyújtott alakításával, azonban mégis Olivia Colman A kedvencben volt az Akadémia favoritja.
Mai napig az Oscar történetének egyik legnagyobb, vagy talán egyenesen a legnagyobb „rablásaként” emlegetik a mostanság megélhetési problémákkal küzdő Mickey Rourke vereségét a 2009-es gálán. Az egykori szépfiú A pankrátor című könnyfacsaró drámájával megkoronázta karrierjét, és mindenki biztos volt benne, hogy az aranyszobrocska az ő kezei közé fog vándorolni. A Sean Penn-rajongókon kívül így a teljes filmkedvelő közösséget meglepte az Akadémia döntése, mikor a Milk főszereplőjének ítélte oda az elismerést Rourke helyett, aki utána nem is tudott visszakapaszkodni ebbe a magasságokba.
A legfrissebb eset a felismerhetetlenségig fogyó Demi Moore nevéhez köthető, aki a tavalyi évi Oscar-gálán szenvedett vereséget fiatal kolléganőjével, Mikey Madisonnal szemben. A 63 éves színésznő hiába festette fel élete alakítását a vászonra A szer című testhorrorban, a díjátadóhoz közeledve egyre biztosabbá vált, hogy a gálát végül végignyerő Anorával szemben annak a Moore-nak sincs esélye, akinek minden bizonnyal ez volt az utolsó lövése a díjak díjára.
Már több mint 10 éve, hogy Rocky Balboa ismét felvette a kesztyűt, és készen állt arra, hogy mindenkit kiüssön a nyeregből. Azonban hiába a fittség és atyai drámázás Michael B. Jordannel, egy kém keresztülhúzta a számításait a Golden Globe-győzelem ellenére is. Az Akadémia ugyanis Stallone ökölvívó-ringje helyett Mark Rylance elmeketrecharcát díjazta, melyet Steven Spielberg Kémek hídjában nyújtott.
Mikor 2020-ban tragikus hirtelenséggel elvesztettük Chadwick Bosemant, az egész világ ledöbbent. Az évek óta titokban vastagbélrákkal küzdő Fekete Párduc azonban halála után is képes volt hatalmas meglepetést okozni, mely legalább annyira szívbemarkoló volt. Élete utolsó szerepe, a Ma Rainey: A blues nagyasszonya, mellyel posztumusz is végignyerte az Oscar előtti idényt, joggal pályázott a végső győzelemre is. Azonban ez mégsem történt meg, hiszen végül a 83 éves Anthony Hopkins és Az apa csente el Chadwick Boseman elől.
Az utolsó példa kakukktojásnak számít, hiszen nem egy színész, hanem egy komplett film váratlan buktájáról van szó Ang Lee alkotása esetében. Jake Gyllenhaal és Heath Ledger története gyakorlatilag letarolta a 2006-os díjátadó-szezont, így joggal várták, hogy nem fog felbukni a saját lábában a célegyenesben. Az Akadémiának azonban mások voltak a tervei, így a Túl a barátságon végül karambolozott egyet az Oscar-gálán, és az Ütközések nyerte el az orra elől az aranyszobrocskát.
