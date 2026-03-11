Biciklist gázolt a furgonjával, majd segítségnyújtás nélkül távozott a sofőr

Egy 58 éves férfi gázolt el egy biciklist, majd segítségnyújtás nélkül távozott a helyszínről. A Balassagyarmati Járási Ügyészség végleges közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott a férfival szemben, miután súlyos balesetet okozott.

Biciklist ütött el, majd hagyta sorsára a sofőr (Fotó: Ügyészség)

Tudta, hogy elütötte a biciklist, mégsem állt meg

A férfi 2024. október 18-án, délután, furgonjával Salgótarjánból Karancsalja irányába haladt, amikor egy lakott területen kívül szabályosan közlekedő biciklisnek ütközött: a sérült ekkor az út menti füves árokba zuhant.

Az autó visszapillantó tükrének ütközésével járó hangot a vádlott hallotta, ennek ellenére nem állt meg, hogy segítséget nyújtson a sérült férfinak. A súlyos sérüléseket szenvedett kerékpárost egy másik sofőr találta meg, és hívott hozzá segítséget.

Az ügyészség a sofőrt közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. Büntetővégzéssel pénzbüntetést és végleges hatályú eltiltást indítványoztak ellene, emellett bűnössége megállapítása esetén ki kell fizetnie az 537.705 forint bűnügyi költséget is.

Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt - írja az ügyészség.