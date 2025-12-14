„Kétszer is meghaltam, és ugyanazzal a fontos üzenettel tértem vissza”

Norma Edwards elmondta, hogy a három alkalomból kétszer lépett át egy másik birodalomba, ahol túlvilági lények fogadták őt, majd küldték vissza. Norma elmesélte, hogy halálközeli élménye során egyetlen üzenetet kapott, amivel visszatérhet: az élet örök, és a halál nem a vég, hanem egy új kezdet.

Halálközeli élménye után már nem fél a haláltól

Fotó: Alexander Grey / Unsplash.com (illusztráció)

Halálközeli élményei során kétszer is látta túlvilágot

A nő első találkozása a halállal a húszas éveiben történt. Útban a munkahelyére összeesett, klinikai halált állapítottak meg nála.

Az orvosok azt mondták, hogy egy halott magzat van bennem, ami mérgezte a testemet. Aztán elájultam, és a következő pillanatban a plafonon találtam magam, nézve a testemet a műtő asztalon. A fájdalom eltűnt. Ki akartam mondani, hogy jól vagyok, de senki sem hallott. Miközben az orvosok és ápolók igyekeztek újraéleszteni, egy túlvilági utazásra indultam

- mesélte Norma.

A nő továbbá hozzátette, hogy leírhatatlan boldogságot és szeretetet érzett, és egy hatalmas televíziós képernyőhöz érkezett, ami nagyobb volt minden földi alkotásnál, és az egész élete elkezdett leperegni előtte:

Három oszlopot mutatott: az első az az élet volt, amit a Földre jövetelem előtt terveztem, a második az, amit valójában éltem, a harmadik pedig az eredményt. Az állt ott: 'Cél nem teljesült.'

Amint a látomásai halványulni kezdtek, Norma egy folyóhoz ért, ahol ismerős lelkek várták a túlparton:

Köztük állt a szeretett nagynéném. Belépett a vízbe, hogy találkozzon velem, és én is megtettem, de épp mielőtt megérintettük volna egymást, visszalépett, és azt mondta: 'Sajnálom, nem engedik, hogy beszélj. Ezzel az üzenettel küldenek vissza.' Az üzenet az volt, hogy az élet több, mint amit a szem lát, és hogy örök.

Ezután a Norma visszakerült a testébe.

Második találkozása a halállal 2024 novemberében történt, amikor Norma szívmegállást szenvedett. A kiérkező mentősök klinikai halált állapítottak meg nála, ekkor Norma már tudta, mi fog vele történni:

Az alagút, a túloldal, épp a mennyországba értem. De visszahoztak, épp mielőtt odaértem volna. Aztán ismét klinikai halál állt be. Ezúttal egy női jelenlét volt: azt hiszem, angyal volt. Vezetett engem, nehogy azt higgye, hogy itt maradok. Természetesen, amikor odaértem, azt hittem, minden véget ért. De ugyanazt az üzenetet kaptam, amit először is.

Azt mondták a nőnek, hogy a küldetése fele még nem teljesült. Az ő feladata, hogy az emberek újjászülethessenek a tudatosságba és folytassák az életüket.