A német Harz-hegység boszorkányai ma is kísértenek – Megdöbbentő történetekről suttognak a helyiek

A Grimm-mesék földjén vagyunk, ahol a néphit szerint nemcsak a gyermekmesék sötét árnyai, hanem valódi boszorkányok is jártak. A hegyvidék leghíresebb pontja az 1141 méteres Brocken, évszázadok óta a boszorkányság szimbóluma, és a híres Walpurgis-éj mágikus középpontja. Íme a Harz-hegység boszorkánya, akinek legendája máig kísért.

Ismerd meg a Harz-hegység boszorkányainak történeteit! / Fotó: Getty Images

A helyiek úgy tartották, hogy a Harz-hegység legmagasabb csúcsán boszorkányok gyülekeznek.

A Harz-vidéki mondák számos Grimm mesét ihlettek.

A régi korokban sok boszorkányper zajlott Németország-szerte, és ezek nem kímélték a Harz térségét sem.

A Brocken hegy körüli városkákban napjainkban múzeumok, szobrok és mesetúrák idézik fel a sötét múltat.

A Harz-hegység boszorkánya: valóban varázslat történik a Brocken tetején? Megdöbbentő, mit láthatsz ott!

A Brocken, más néven Blocksberg, a német mitológia és néphit egyik legmisztikusabb helyszíne. A Harz-hegység legmagasabb csúcsát sokáig elkerülték az emberek, mert úgy tartották, hogy a boszorkányok ezen a helyen gyűlnek össze minden év április 30-án, Walpurgis-éjjelén. Ez az éjszaka a sötétség és a világosság határán áll, amikor – a hiedelem szerint – démonok, szellemek és boszorkányok szabadon járhatnak a világban. A német boszorkányok ezen az éjjelen gyújtottak tüzeket, tartottak rituálékat, és kötöttek szövetséget a gonosszal. A környékbeliek rettegve figyelték a hegy tetején megjelenő különös fényeket és hangokat. A „Brocken-szellem” néven ismert optikai jelenség – amikor a napfény árnyékot vet a ködre, és az ember felnagyított sziluettjét látni – csak fokozta a hiedelmeket.

A német Harz-hegység boszorkányai több mesét és históriát megihlettek már

A Grimm testvérek is gyakran merítettek a német néphit világából, és számos meséjük (mint a Jancsi és Juliska vagy a Boszorkány) a Harz-vidéki mondák alapján született. A Harz-hegység boszorkánya nem egyetlen személy, hanem egy archetípus, amely több évszázados félelem és babona lenyomata. A Harz-hegység titokzatos tájai Johann Wolfgang von Goethe-t is megihlették. Faust című művében a Walpurgis-éjen, április 30-án összegyűlnek a Brocken hegyen, hogy hatalmas örömtüzek mellett ünnepeljék urukat, a sátánt. A pogány időkből eredő boszorkányéjt megelőző délutánon boszorkánynak és ördögnek öltözött helybeliek veszik át a városháza kulcsát a polgármestertől, majd estére gőzvasúttal utaznak a hegyekbe, a 20 kilométerre található Schierkébe, hogy fergeteges mulatozással, örömtüzekkel és tűzijátékkal ünnepeljék a tavasz kezdetét.