A német Harz-hegység boszorkányai ma is kísértenek – Megdöbbentő történetekről suttognak a helyiek

A Grimm-mesék földjén vagyunk, ahol a néphit szerint nemcsak a gyermekmesék sötét árnyai, hanem valódi boszorkányok is jártak. A hegyvidék leghíresebb pontja az 1141 méteres Brocken, évszázadok óta a boszorkányság szimbóluma, és a híres Walpurgis-éj mágikus középpontja. Íme a Harz-hegység boszorkánya, akinek legendája máig kísért.
A Brocken, más néven Blocksberg, a német mitológia és néphit egyik legmisztikusabb helyszíne. A Harz-hegység legmagasabb csúcsát sokáig elkerülték az emberek, mert úgy tartották, hogy a boszorkányok ezen a helyen gyűlnek össze minden év április 30-án, Walpurgis-éjjelén. Ez az éjszaka a sötétség és a világosság határán áll, amikor – a hiedelem szerint – démonok, szellemek és boszorkányok szabadon járhatnak a világban. A német boszorkányok ezen az éjjelen gyújtottak tüzeket, tartottak rituálékat, és kötöttek szövetséget a gonosszal. A környékbeliek rettegve figyelték a hegy tetején megjelenő különös fényeket és hangokat. A „Brocken-szellem” néven ismert optikai jelenség – amikor a napfény árnyékot vet a ködre, és az ember felnagyított sziluettjét látni – csak fokozta a hiedelmeket.
A Grimm testvérek is gyakran merítettek a német néphit világából, és számos meséjük (mint a Jancsi és Juliska vagy a Boszorkány) a Harz-vidéki mondák alapján született. A Harz-hegység boszorkánya nem egyetlen személy, hanem egy archetípus, amely több évszázados félelem és babona lenyomata. A Harz-hegység titokzatos tájai Johann Wolfgang von Goethe-t is megihlették. Faust című művében a Walpurgis-éjen, április 30-án összegyűlnek a Brocken hegyen, hogy hatalmas örömtüzek mellett ünnepeljék urukat, a sátánt. A pogány időkből eredő boszorkányéjt megelőző délutánon boszorkánynak és ördögnek öltözött helybeliek veszik át a városháza kulcsát a polgármestertől, majd estére gőzvasúttal utaznak a hegyekbe, a 20 kilométerre található Schierkébe, hogy fergeteges mulatozással, örömtüzekkel és tűzijátékkal ünnepeljék a tavasz kezdetét.
A középkorban és a kora újkorban számos boszorkányper zajlott Németország-szerte, és ezek nem kímélték a Harz térségét sem. Az asszonyokat gyakran csak pletykák, vagy irigység miatt vádolták meg boszorkánysággal, és a bizonyíték gyakran csak annyi volt, hogy valaki egyedül élt a természet közelében.
Manapság a Harz-hegység boszorkányos múltját inkább turisztikai látványosságként kezelik, de az év legmisztikusabb éjszakáján, Walpurgis-kor, még mindig ezrek öltöznek boszorkánynak, és ünneplik a tavasz eljövetelét máglyák mellett táncolva – sokszor ott, ahol egykor valóban áldozatok estek. A Brocken hegy körüli városkákban ma már múzeumok, szobrok és mesetúrák idézik fel a sötét múltat. De a legenda él: ha valaha eljutsz ide egy ködös estén, lehet, hogy te is meglátod a saját árnyadat lebegni a párában – és egy pillanatra átéled, mitől rettegtek egykor a Harz-hegység lakói.
Németország Harz-hegység régiója hihetetlenül szép, tele van gerendaházakkal, csodálatos túrákkal, festői városokkal, mint Goslar, Wernigerode és Quedlinburg, és még sok más csodálatos hellyel.
Ebben a videóban a turistákat szem előtt tartva beszélnek a legjobb és a legrosszabb dolgokról a németországi Harz-hegység meglátogatása során:
