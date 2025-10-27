Diósgyőri boszorkányok – A magyar történelem egyik legsötétebb fejezete

Rengeteg ártatlan nő vesztette életét a boszorkányüldözések időszakában, amikor a kívülálló, esetleg valamilyen különleges adottsággal, érzékkel rendelkező, furcsának titulált asszonyokat a sátán hírnökeinek kiáltották ki, és koholt vádak alapján koncepciós perekben máglyahalálra ítélték őket. Nem egy esetben olyan nők is áldozatául estek a rendszernek, akik magukra haragítottak egy nagyobb hatalmú uraságot, vagy csak féltékenységet váltottak ki vezető férfiakból, akik aztán népharagot gerjesztettek ellenük. Habár a leghírhedtebb boszorkányüldözések az egyesült államokbeli Massachusetts államban található Salem városában történtek, az egész világon, többek között Magyarországon is jelen voltak. Idehaza a legismertebb történet a diósgyőri boszorkányoké, akiknek szörnyű sorsa máig kísérti a helyieket.

Fotó: GettyImages

A Diósgyőri boszorkányok – valódi nők, akiket máglyán égettek

A diósgyőri boszorkányok esete a magyar boszorkányüldözések egyik legismertebb, mégis kevésbé feltárt fejezete. A 17. században Miskolc és környéke – köztük a Diósgyőri vár – több boszorkányper színhelye volt. Ezekben az eljárásokban nőket (és néha férfiakat) vádoltak meg azzal, hogy a sátánnal szövetkeztek, rontást küldtek a népre, állatokat pusztítottak el, vagy „megigézték” a szomszédaikat. A korabeli források szerint sok vádlottat a kínvallatás kényszerített beismerésre, és gyakori volt, hogy az áldozatokat „bizonyítékok” nélkül ítélték el. A boszorkányság vádja gyakran szegénységből, féltékenységből vagy babonás félelemből fakadt.

Miért épp Diósgyőr lett a boszorkányok „fővárosa”?

Diósgyőr vára a 17. században nemcsak katonai jelentőségű helyszín volt, hanem igazságszolgáltatási központ is. A borsodi régióban elkövetett bűnügyeket gyakran a diósgyőri várbírók vizsgálták ki, így a helyi közösségek babonás vádjai hamar hivatalos eljárásokká váltak. Az itt tartott boszorkányperek egyik sajátossága volt, hogy a vádlottak gyakran egyszerű parasztasszonyok, bábák vagy füvesasszonyok voltak – akik tudásukkal és másságukkal felkeltették magukra a figyelmet, és felébresztették a társadalom haragját. A korabeli mentalitás szerint, ha valaki beteg lett, elvetélt vagy elpusztult a jószága, a háttérben nem természetes okot kerestek, hanem rontást vagy „gonosz praktikát”. Így egyetlen szó, egy féltékeny szomszéd panasza vagy akár csak egy rosszindulatú pletyka is elegendő volt ahhoz, hogy valakit boszorkánynak bélyegezzenek.