Hátborzongató felfedezés: nem hiszed el, mit találtak a gízai piramisok alatt

A gízai piramisok évszázadok óta izgatják az emberek fantáziáját, most pedig egy új elmélet ismét felkorbácsolta a kedélyeket. Egy olasz és skót kutatókból álló csapat azt állítja: egy titkos földalatti város húzódik a híres Khafré-piramis alatt. Sőt, még egy több száz méter mély vízrendszert is azonosítottak.

A gízai piramisok alatt talán egy város rejtőzik? Cikkünkből kiderül!

Fotó: muratart

A gízai piramisok titka: újabb rejtély tartja lázban a világot

A Khafré-projekt vezetői, Corrado Malanga és Filippo Biondi a legmodernebb, saját fejlesztésű radartechnológiával vizsgálták a területet. Állításuk szerint nyolc függőleges akna, spirál alakú járatok és két hatalmas, kocka formájú szerkezet is rejtőzhet a gízai piramis alatt. Mintha egy egész rejtett város bújna meg a homok alatt.

Földalatti város a piramisok alatt? A radar szerint igen

A kutatók a Synthetic Aperture Radar (SAR) technológiát használták, amit eredetileg űrügynökségek fejlesztettek ki. Ilyet használ például a NASA is, de a szakértők szerint ez legfeljebb 10 méter mélységig képes pontos adatokat adni. Ehhez képest Malanga és Biondi több mint 600 méter mély struktúrákról beszélnek. A kutatók új módszert dolgoztak ki, amely a Doppler-effektust és tomográfiás technikákat kombinál, ráadásul akusztikus jelekre épül, így bukkantak a leletekre.

Komoly viták a módszertan körül

A bejelentést több szakértő is erősen megkérdőjelezte. Sokan úgy vélik, hogy a kutatók túl szabadon értelmezték az adatokat, és valójában nincsenek bizonyítékok arra, hogy bármi ilyen léptékű lenne a föld alatt. A csapat tagja, Armando Mei egyiptológus viszont kitart a felfedezés mellett. Azt mondja, több mint 200 műholdfelvételt elemeztek, ráadásul különböző szögből, különböző műholdakról, és az eredmények minden esetben egybevágtak. Ezért biztosak benne, hogy valami nagy dologra bukkantak.

A gízai piramisok felülnézetből

Fotó: GLF Media

A régészek szerint ez csak mese

Zahi Hawass, Egyiptom egykori műemlékvédelmi minisztere szerint ez az egész elmélet semmit sem ér, mivel sem tudományos alapja, sem hiteles publikációja nincs. Hawass szerint az ilyen állítások teljesen figyelmen kívül hagyják azokat az évtizedes kutatásokat, amelyek pontosan feltérképezték a piramisok környékét és sehol sincs nyoma ekkora föld alatti szerkezeteknek.