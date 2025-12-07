Hátborzongató felfedezés: nem hiszed el, mit találtak a gízai piramisok alatt

A gízai piramisok évszázadok óta izgatják az emberek fantáziáját, most pedig egy új elmélet ismét felkorbácsolta a kedélyeket. Egy olasz és skót kutatókból álló csapat azt állítja: egy titkos földalatti város húzódik a híres Khafré-piramis alatt. Sőt, még egy több száz méter mély vízrendszert is azonosítottak.
A Khafré-projekt vezetői, Corrado Malanga és Filippo Biondi a legmodernebb, saját fejlesztésű radartechnológiával vizsgálták a területet. Állításuk szerint nyolc függőleges akna, spirál alakú járatok és két hatalmas, kocka formájú szerkezet is rejtőzhet a gízai piramis alatt. Mintha egy egész rejtett város bújna meg a homok alatt.
A kutatók a Synthetic Aperture Radar (SAR) technológiát használták, amit eredetileg űrügynökségek fejlesztettek ki. Ilyet használ például a NASA is, de a szakértők szerint ez legfeljebb 10 méter mélységig képes pontos adatokat adni. Ehhez képest Malanga és Biondi több mint 600 méter mély struktúrákról beszélnek. A kutatók új módszert dolgoztak ki, amely a Doppler-effektust és tomográfiás technikákat kombinál, ráadásul akusztikus jelekre épül, így bukkantak a leletekre.
A bejelentést több szakértő is erősen megkérdőjelezte. Sokan úgy vélik, hogy a kutatók túl szabadon értelmezték az adatokat, és valójában nincsenek bizonyítékok arra, hogy bármi ilyen léptékű lenne a föld alatt. A csapat tagja, Armando Mei egyiptológus viszont kitart a felfedezés mellett. Azt mondja, több mint 200 műholdfelvételt elemeztek, ráadásul különböző szögből, különböző műholdakról, és az eredmények minden esetben egybevágtak. Ezért biztosak benne, hogy valami nagy dologra bukkantak.
Zahi Hawass, Egyiptom egykori műemlékvédelmi minisztere szerint ez az egész elmélet semmit sem ér, mivel sem tudományos alapja, sem hiteles publikációja nincs. Hawass szerint az ilyen állítások teljesen figyelmen kívül hagyják azokat az évtizedes kutatásokat, amelyek pontosan feltérképezték a piramisok környékét és sehol sincs nyoma ekkora föld alatti szerkezeteknek.
Az új felfedezés újraélesztette az egyik legvitatottabb elméletet is: hogy a piramisokat nem (csak) az ókori egyiptomiak építették. Az alternatív történészek, mint Graham Hancock, régóta azt állítják, hogy egy eltűnt fejlett civilizáció hatására épültek. Egy nép, amelyet talán egy üstökös becsapódása pusztított el 12 800 évvel ezelőtt.
Ez az elmélet meglepő geológiai háttértámogatást is kapott. Dr. James Kennett, a Kaliforniai Egyetem geológusa szerint valóban történhetett akkoriban egy óriási özönvíz, amely akár Egyiptomot is érinthette. A Nílus és a Földközi-tenger áradása akár egy egész civilizáció nyomait is elmoshatta.
Érdekesség, hogy az Edfu templom falain található hieroglifák is mesélnek egy ilyen ősi katasztrófáról. Egy ősi civilizációról írnak, akiket „A Legidősebbek”-ként említenek, és akiket egy „ellenséges kígyó” pusztított el – a föld elmerült, a világ sötétségbe borult. A kutatók szerint a kígyó talán üstököst szimbolizál, ahogy sok ókori kultúrában ez gyakori volt. A szövegek említenek egy "Lélek Alvilágának" nevezett földalatti helyet is, ahová az „ősi tudást” rejtették. Egyesek szerint ez akár a Gízai-fennsík barlangrendszerére is utalhat.
Akármilyen izgalmas is a titkos földalatti város gondolata, a tudományos közösség szerint egyelőre semmi kézzelfogható bizonyíték nincs rá. A radaros képek értelmezése, a módszer újszerűsége és a független ellenőrzés hiánya sok kérdést vet fel. A kutatók azonban folytatják a műholdas vizsgálatokat, és azt ígérik: ha befejezik az elemzéseket, újabb részleteket osztanak meg a nyilvánossággal.
Az alábbi videó is bemutatja a felfedezést:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.