Meglepő felfedezés: A méhek rejthetik a földönkívüliekkel való kommunikáció titkát

A kutatók új gondolatkísérletet vetettek fel a méhekkel kapcsolatban: vizsgálatuk segítheti a földönkívüliekkel való kommunikációt.

Bár a méhek és az emberek evolúciós vonalai több százmillió évvel ezelőtt váltak szét, a két faj mégis számos közös jellegzetességet mutat, például a társas életmódot, a kommunikáció különböző formáit és bizonyos alapvető mennyiségi vagy mintázatfelismerési képességeket.

Tanulmányok szerint a méhek képesek egyszerű összeadási és kivonási feladatokat megoldani, és még a nulla fogalmát is ismerik. Ez vezette a kutatókat ahhoz, hogy megkérdőjelezzék, vajon felhasználható-e a matematika a földönkívüli lényekkel való kommunikációra.

Így kommunikálhatunk a földönkívüliekkel

Ha két, egymás számára idegennek tartott faj - az ember és a méh - képes matematikai műveleteket végezni, akkor talán a matematika képezheti egy univerzális nyelv alapját

- érvelnek a kutatók.

A kutatás egy filozófiai elképzelésen alapul: a matematika sokkal több, mint egy leíró eszköz, amit az emberek a világegyetem magyarázatára használnak. A kutatók szerint a matematika egy objektív, az embertől függetlenül létező struktúraként szolgálhat a Földön túli kommunikáció alapjául, különösen az idegenekkel.

Az ötlet nem teljesen új: a földönkívüli lényekkel való kommunikációra irányuló korábbi tudományos erőfeszítések is matematikát használtak. Az 1977-ben felbocsátott Voyager-1 és 2 űrszondák által küldött aranylemezekbe matematikai mennyiségeket véstek, hogy világunk történetét közvetítsék a földönkívülieknek - írja az AOL.

Ha léteznek földönkívüli fajok, és kellően kifinomult aggyal rendelkeznek, akkor a munkánk arra utal, hogy képesek lehetnek matematikai műveleteket végezni

- mondták akkor a kutatók.