Magyar faluban vették videóra a rejtélyes lebegő gömböt, még a NASA sem tudja, mi lehet!

Azóta, hogy két hete riasztó képsorok árasztották a közösségi médiát - Miamiban állítólag földönkívüli látogatás történt- , mintha elszaporodtak volna a különös, UFO-kal kapcsolatos jelenségek. Nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is rejtélyes UFO-látogatásokról számolnak be az emberek.

Több magyar településen is megjelenhettek az UFO-k / Fotó: Fer Gregory

Levideózták a zóki UFO-t

Megszállnak minket a földönkívüliek? Megfigyelnek, vagy csak a természet furcsa játéka az egész? Az UFO-hívők nemrég riadót fújtak egy magyar férfi videója kapcsán, aki szinte tökéletes minőségben rögzítette, hogy egy furcsa gömb lebeg az égen Zókon.

“Épp az unokáimat vittem haza óvodából kocsival, amikor megláttam az égen azt a valamit. Nem ijedtem meg, sőt, rögtön félreálltam és elővettem a telefonom. Nem mozgott, csak épp egy kicsit” - mesélte a középkorú férfi a Borsnak.

A felvételt megosztotta a Borssal. A videó láttán még a legszkeptikusabbak is elgondolkodnak: vonyító kutya hangja töri meg a falu csendjét, miközben látszólag békésen lebeg egy pontosan gömb alakú tárgy az égen.

Mutatjuk a felvételt!

Négy magyar település felett lebegett

Ferenc az egyik UFO-kal foglalkozó Facebook-csoportban is megosztotta a felvételt, hátha tudja valaki, mit látott. Ekkor derült ki: az UFO-t Magyarországon több helyen is látták már. Szegeden, Kazincbarcikán, Tiszafüreden is láttak már egy különös, fémgömbnek tűnő tárgyat.

“Ezt nem ember alkotta”

A találgatások között a legvadabb teóriákkal is előálltak, köztük János is. “Ezek bizony földönkívüliek drónjai. Az inváziót készítik elő” - vélekedett. Áron a tárgy mozgását elemezte a videón.

A mozgása véletlenszerű. Látszik, hogy imbolyog. Nem irányított jármű, csupán sodródik a széllel. Ezt nem ember alkotta

- írta le Áron. Gábor már tíz éve is látta az UFO-t. "Tiszafüreden is volt ilyen, két órát volt az égen és én is készítettem felvételt erről" - idézte fel férfi, aki VHS kazettán őrzi a videót.

50 év után térhettek vissza?

Korábban a NASA is vizsgálta a tárgyat. Az gömbufót 50 éve fedezték fel először, és neve is van: Betz-gömb. Mi ez? Nem lehet tudni! A nevét a családról kapta, akik 1974. tavaszán a birtokukon találtak rá az UFO-ra, miután tűz ütött ki náluk. A lángok Betzék birtokát porig égették. A család fölművelésből élt, így azt gyanították: szándékosan gyújtották fel a birtokukat. Kutatni kezdtek a földjükön erre bizonyítékokat keresve, ekkor találták meg a gömböt.

A rejtélyes gömböt 50 éve fedezték fel először a Betz család birtokán az Egyesült Államokban / Fotó: YouTube

Senki sem tudta, hogyan került oda a gömb. A Betz-gömb magától mozgott, rezonált különféle hangokra. A NASA később felbontotta a tanyán talált gömböt. A kosárlabda alakú UFO-ban további apró, gömb alakú képződmények voltak, máig nem tudni, milye anyagból készült - ahogy azt sem, mire készülhetett.

Sok a rejtély a Betz-gömb körül, és az utóbbi időben Magyarországon is megjelenthetett – a videók és a képek alapján legalábbis. A szkeptikusok azt mondják, egy hőlégballont látni a videón, vagy egy drónt - tehát nincs itt semmi látnivaló. Te mit gondolsz?