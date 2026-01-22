Jó hír a diétázóknak: Itt az új cukor, amiben szinte nincsen kalória!

Ha diétázni szeretnél a jövőben, ez a cukor lesz a társad az úton.

Új cukor lesz a legjobb barátja a diétázóknak

Illusztráció: Antonio Guillem / Shutterstock

A mesterséges édesítőszerek célja régen az volt, hogy az édes ételeket egészségesebbé tegyük. Mégis néhány cukor mentes élelmiszerről kiderült, hogy korántsem annyira jók a testünknek, mint azt gondoltuk.

Új cukor, új alternatíva

Egy új, ígéretes természetes alternatíva talán most majd mindent megváltoztathat. Ne lepődj meg, a jelenlegi előállításához nyálkagombákat használtak a tudósok.

Ezt a javított természetes cukrot tagatóznak nevezik, mely nemcsak, hogy 92%-ban olyan édes, mint az asztali cukor, de kalóriában csupán csak egy harmadát teszi ki. Különleges továbbá még benne, hogy nem löki meg az inzulinszintedet sem, mint a többi társa. Tehát akár potenciálisan vonzó alternatíva lehet még a cukorbetegek számára is.

Jelenleg a kutatók egy óriási fallal állnak szemben. Ismerik az anyagot, illetve a benne rejlő potenciált, viszont jelenleg nem vagyunk még képesek azt nagy mennyiségben, fenntarthatóan, illetve hatékonyan előállítani. Ugyanis a tagatóz egy nagyon ritka természetes édesítőszer, amely csak kis mennyiségben található meg egyes tejtermékekben és gyümölcsökben.

A Sciencealert szerint fontos ok továbbá az új fajta cukor mellett, hogy nagy része a vastagbélben erjed. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy csak egy része szívódik fel a véráramba. Megkímélve ezzel az ereket a cukor hordozásának terhétől.

A tagatóz hosszútávon tökéletes alternatívát jelent majd a hagyományos cukorral szemben. Könnyen lehetséges, hogy ha az olcsó előállítása lehetővé válik, akkor le is szorítja azt a piacról.