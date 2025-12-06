Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tényleg cukorsokkot kaphatunk az édességtől?

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 14:30
édességcukorrosszullét
Amikor átadjuk magunkat az édes élvezet bűvöletének, az agyunk örül a hirtelen endorfinbombának, a szervezetünk viszont már kevésbé díjazza a cukorcunamit. Cukorsokkot kaphatunk, ha túl sok édességet eszünk, és ennek bizony fele sem tréfa.
Bata Kata
  • A cikkben kitérünk részletesen a cukorsokk jelei és kellemetlen tüneteinek bemutatására.
  • Bemutatjuk, hogy melyek azok a betegségek, amelyek növelik a cukorsokk kialakulásának esélyét. 
  • Mutatunk praktikákat a cukorsokk tüneteinek enyhítésére.

Cukorsokkot kaphatunk, ami rendkívül kellemetlen tünetekkel járhat. Első jele, hogy zúg a fejünk, remeg a kezünk, a pulzusunk szapora, a gyomrunk ég. Bár a köznyelv ezt cukorsokknak hívja, valójában nem klasszikus orvosi sokkállapotról van szó, hanem egy hirtelen vércukor-emelkedésről, amelyet gyakran egy gyors zuhanás követ. A tünetek viszont valóban rémisztőek.

Cukorsokkot kaphatunk a túl sok édesség.
Tényleg cukorsokkot kaphatunk, ha az ünnepek alatt vagy egy stresszesebb, bánatosabb időszakban túl sok édességet eszünk.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock 

Mi a cukorsokk?

A cukorsokk jelentése egy olyan kissé kellemetlen állapot, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű édességet fogyasztunk, majd a szervezetünk túlzott inzulintermeléssel próbálja helyrehozni a hirtelen emelkedett vércukorszintet. A testünk ilyenkor pánikszerűen reagál, hiszen az egyszerre bevitt cukorcunami próbára teszi a hasnyálmirigyet és az idegrendszert, ami ijesztő tüneteket produkálhat. A jelenség különösen akkor válik kellemetlenné, ha érzékenyebben reagálunk a vércukoringadozásra, vagy már eleve anyagcserezavarral küzdünk.

Mik a cukorsokk tünetei?

Először gyors hiperglikémiás, vagyis magas vércukorszintű állapotba kerülünk, amely fejfájással, szájszárazsággal, fáradtsággal, heves szívdobogással, gyengeséggel járhat. Ezután az inzulinreakció miatt a vércukor hirtelen leeshet (ez a reaktív hipoglikémia), ami remegést, verejtékezést, szédülést, idegességet, vagyis a „leesett a cukrom” érzését okozhatja. Tehát valójában nem életveszélyes, nem allergia és nem valódi sokk, mégis komoly rosszullétet válthat ki. A háttérben az áll, hogy a testünk nem szereti a hirtelen, intenzív ingadozásokat – különösen nem egy nagy adag finomított cukor formájában. A hullámvasút pedig annál intenzívebb, minél éhesebben és minél több gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyasztunk. A cukor fogyasztásának számos negatív hatása lehet az itt felsoroltakon túl is. 

A cukorsokk miatti rosszullét.
A cukorsokk  tünetei ijesztőek lehetnek: szédülés, fejfájás, heves szívdobogás jelentkezhet.
Fotó: Photoroyalty / Shutterstock 

Bárki kaphat cukorsokkot?

A vércukoringadozás bárkinél előfordulhat, de nem egyformán reagál rá a szervezetünk. Ha például inzulinrezisztenciával küzdünk, metabolikus szindrómánk van vagy anyagcsere-zavarunk, túlsúlyosak vagyunk, hormonzavarban érintettek, vagy a családunkban előfordult már cukorbetegség, akkor jobban megvisel minket egy édességfaló nap. És persze akkor is, ha krónikus betegségünk van, vagy nem diagnosztizált cukorbetegségünk. Ilyen esetekben ugyanis a hasnyálmirigy túlműködése gyakran túl nagy inzulinlöketet eredményez, ami hirtelen vércukorszint-zuhanást okoz. A gyerekek szintén hajlamosabbak a gyors vércukoremelkedésre, részben gyorsabb anyagcseréjük, részben kisebb testtömegük miatt. Ha nagyon stresszes időszakot élünk meg, kialvatlanok vagyunk vagy éhgyomorra édességet majszolunk, akkor szinte biztos, hogy jelentkezik nálunk a cukorpánik.

Mit tehetünk cukorsokk ellen?

Ha a rosszullét cukortúlterhelés miatt jelentkezik, a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba – a tünetek általában gyorsan enyhülnek. Első lépésként érdemes leülni, folyadékot inni, és kerülni az újabb cukorfogyasztást. A panaszaink idővel maguktól csökkennek, de sokat segíthet, ha eszünk egy-két falat fehérjét vagy lassú felszívódású szénhidrátot tartalmazó ételt, például egy marék diót, joghurtot vagy teljes kiőrlésű kekszet. Ez stabilizálja a vércukorszintet, és megszünteti a remegést vagy gyengeséget. Sokan nem tudják, de az olyan trükkök, mint az almaecet fogyasztása, is segíthetnek a vércukorszint stabilizálásában.  A kiegyensúlyozott étkezés, a rendszeres mozgás és az étkezések közötti éhezések kerülése hosszú távon megelőzhetik ezt a jelenséget. Ha viszont a tünetek gyakran visszatérnek, mindenképp érdemes laborvizsgálatot kérnünk, ez segíthet feltárni, van-e inzulinrezisztenciánk vagy kezdődő cukorbetegségünk. Súlyos, hányással vagy extrém gyengeséggel járó rosszullét esetén pedig mindenképpen keressük fel az orvosunkat!

Ha szeretnél többet megtudni a cukorsokkról, nézd meg a videót!

 

 

 

