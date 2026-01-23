Feltárták a világ legősibb barlangrajzát: a tudósok szerint ez mindent felülírhat

Egy indonéz barlangban fellelt, vörös kezet ábrázoló festményt tartják most a világ legkorábbi barlangrajzának. A szakértők szerint a Szulavézi szigetén található barlangban felfedezett sablont az őseink nagyjából 67 800 évvel ezelőtt készíthették, ami 15 ezer évvel korábbi, mint egy másik felfedezés, ugyanebből a régióból.

A nemrég felfedezett barlangrajz teljes mértékben újraírhatja az emberi kreativitás eredetét / Fotó: Pascal Garten / Unsplash (Illusztráció)

A rajzon, bár emberi kéz volt hozzá a minta, az alkotó szándékosan leszűkítette az ujjak negatív körvonalait, ezzel egy karomszerű kéz benyomását keltve. A Griffith Egyetem kutatói szerint ez a felfedezés átírhatja az emberi kreativitás eredetét, valamint annak megértését a megértését is elősegítheti, pontosan hogyan és mikor telepedtek le először Ausztráliában, amely Szulavézitől délre fekszik.

Nagyon valószínű, hogy azok az emberek, akik ezeket a festményeket Szulavéziben készítették, ahhoz a szélesebb népességhez tartoztak, amely később elterjedt a régióban, és végül elérte Ausztráliát

– magyarázta el a kutatócsoport vezetője, Dr. Adhi Agus Oktaviana.

The Hand on the Cave Wall

A 67,800-year-old stencil in Indonesia rewrites the timeline of human migration and raises questions about what we can truly know from ancient art



In a limestone cave on the island of Muna, off the southeastern coast of Sulawesi, someone once placed… pic.twitter.com/D1hR21FFNm — Ian Pitchford (@IanPitchford) January 21, 2026

Az eddigi legősibb barlangrajzot sikerült feltárni

A sablont kifejezetten jó állapotban találták meg a délkelet-szulavézi Muna szigetén található mészkőbarlangokban. Fejlett uránsorozat-kormeghatározási technikákat alkalmazva a csapat mikroszkopikus ásványi lerakódásokat elemzett, hogy pontosan megértse, mikor keletkezhetett a sablon, az eredmények alapján pedig arra jutottak a szakértők, hogy a lelet legalább 67 800 éves, vagyis az eddigi felfedezések közül a legrégebbi, megbízhatóan datált barlangrajz. A sablon elemzése során az is kiderült, szándékosan változtatták meg úgy, hogy a kéz karom benyomását keltse, ennek szimbolikus jelentése azonban továbbra sem világos.

Ez a művészet szimbolizálhatja azt az elképzelést, hogy az emberek és az állatok szorosan összefüggtek, amit már Szulavézi nagyon korai festészeti művészetében is láthattunk, legalább egy olyan jelenettel, amely olyan alakokat ábrázol, amelyeket részben emberi, részben állati lények ábrázolásaként értelmezünk

– mondta el Adam Brumm professzor, a tanulmány társszerzője.