Sharon Lee Gallegos rejtélyes eltűnése: kislány, akit 62 év után találtak meg

Kevés szörnyűbb dolgot tudunk elképzelni annál, mint amikor egy gyermeket elrabolnak, és a szülők sosem tudják meg pontosan, mi történt vele. Sharon Lee Gallagos, az eltűnt kislány szülei sem ismerhették meg lányuk sorsát, haláluk előtt sosem kaptak választ arra a kérdésre, hogy mi lett vele, ezért minden napot a remény és a kétségbeesés árnyékában éltek le. 2022-ben a genetikai fejlődés új kapukat nyitott meg az ügyben. Olvass tovább!

62 év után találták meg az eltűnt kislányt, Sharon Lee Gallegos-t – Ismerd meg eltűnésének rejtélyes történetét.

Fotó: wikipédia

Sharon Lee Gallegos volt az a kislány, akit 1960-ban Arizonában találtak, és évtizedekig „Little Miss Nobody”-ként ismertek.

Több mint 60 évvel később a modern DNS-vizsgálatoknak köszönhetően végre azonosították őt.

Bár a gyilkos kiléte továbbra sem ismert, a történet új fejezetet kapott: a névtelen lány már valós személyként szerepel a nyilvántartásban.

Az eltűnt kislány, Sharon Lee Gallegos rejtélyes története

Azonosítatlan holttest

1960. július 31-én egy Las Vegas-i tanárnő részben eltemetett gyermekmaradványokra bukkant a Sand Wash Creeknél, Arizonában. A helyszínen felnőtt cipőnyomokat és két, felásottnak tűnő földterületet találtak, ami sikertelen temetésre utalhatott. A patológusok szerint a gyermek valószínűleg kaukázusi lány volt, kezdetben 2–9 évesnek becsülték, ma inkább 3–6 éves korra teszik. Halálakor kb. 25 kg volt és 106 cm magas volt, barna hajú, valamint a teljes tejfogsora makulátlan állapotban volt. Rövidnadrágot, kockás blúzt és a lábméretéhez igazított, barna pántos papucsot viselt; körmeit és lábkörmeit pirosra festették.

A patológusok szerint a gyermek 1–2 héttel a test felfedezése előtt halt meg égés következtében. A nyári hőség miatt azonban a bomlás gyors volt, ezért nem tudták pontosan megállapítani a halál okát. Csonttörésre utaló jeleket nem találtak, de a különös körülmények miatt az ügyet emberölésként kezelték. Akkor senki nem tudta, hogy ki ő, így a sajtó „Little Miss Nobody”-ként (Senki Kiasasszony) kezdte emlegetni. Így született a „Little Miss Nobody” név.

Little Miss Nobody feltételezett öltözetének rajza.

Fotó: wikipédia

Sharon Lee Gallegos eltűnése

1960. július 21-én Sharon mindössze 4 éves volt, amikor eltűnt Új-Mexikó államban, feltehetőleg elrabolták a nagymamája házának udvaráról. A rendőrség és az FBI mindent megtett, de Sharont nem találták meg. Néhány nap múlva Arizonában felfedezték Little Miss Nobody maradványait, de akkor még senki sem tudta összekapcsolni a két esetet.