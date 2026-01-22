Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Kitálalt az asztronauta, aki több mint 600 napot töltött az űrben: ezt látta, amikor lenézett

2026. január 22.
Egy híres asztronauta, aki egy hiba miatt 9 hónapra rekedt az űrben, decemberben jelentette be visszavonulását. Küldetései során mindig visszanézett a Földre, és egy dolog rendkívül megfogta.

A NASA űrhajósa, Suni Williams bejelentette visszavonulását, miután 27 évet töltött az űrügynökségnél, és ebből összesen 608 napot az űrben. Az asztronauta akkor lelt nagy hírnévre, mikor egy hiba miatt társával 9 hónapra az űrben rekedtek.

Az asztronauta 9 hónapot töltött társával együtt a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Fotó: NASA

Visszavonul a híres NASA asztronauta

Az űrügynökség kedden erősítette meg a Williams visszavonulásáról szóló hírt, amely december 27-i hatállyal lépett életbe. A 60 éves űrhajós három alkalommal járt az űrben, és kilenc űrsétát hajtott végre. Először 2006 decemberében indult útnak a Discovery űrsikló fedélzetén.

Tavaly azonban ő és amerikai űrhajóstársa, Butch Wilmore a címlapokra kerültek, amikor a nyolcnapos küldetésük a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén balul sült el. A Boeing kapszulájával kapcsolatos technikai problémák miatt nem tudtak biztonságosan visszatérni a Földre, így az eredetileg pár napos küldetés több mint kilenc hónaposra nyúlt. Végül a SpaceX Dragon kapszulájával tértek vissza a Földre 2025. március 18-án. Ez a küldetés önmagában 286 napot adott hozzá az űrbéli kalandjaihoz.

Suni a második ember, aki legtöbb időt töltötte az űrben a NASA űrhajósai közül, egyedül Peggy Whitson előzi meg őt, aki 695 nappal tartja a rekordot.

Különleges dolgot élt át űrutazásai során

A űrhajósok egy rendkívül különleges nézőpontból látják bolygónkat, ami miatt átélik az úgynevezett "overview effect"-et, vagyis áttekintő hatást. Ilyenkor intenzív érzelmek és felismerésekkel járó élmény fogják el őket, amelyek az emberi létezésről és bolygónkról alkotott képüket formálják át.

Ezzel kapcsolatban Suni 2013-ban a National Science Center of India rendezvényén beszélt először.

Az űrutazásom megváltoztatta az emberekhez való hozzáállásomat. Amikor lenéztünk a Földre, nem láttunk határokat vagy különböző nemzetiségű embereket. Akkor döbbentünk rá, hogy mindannyian egyetlen emberi közösséget alkotunk, és az univerzum polgárai vagyunk

- magyarázta.

Az asztronauta számára nem ment könnyen a visszavonulás, és bevallotta, szívesen lenne 20 évvel fiatalabb. Mindezek ellenére hihetetlen megtiszteltetésnek érzi, hogy ennyi időt tölthetett az űrügynökségnél.

Bárki, aki ismer, tudja, hogy az űr a kedvenc helyem a világon. Csodálatos 27 éves karrierem volt a NASA-nál, és ez nagyrészt annak köszönhető, hogy rengeteg szeretetet és támogatást kaptam a kollégáimtól. A Nemzetközi Űrállomás, az ott dolgozó emberek, a mérnöki megoldások és a tudomány valóban lenyűgözőek, és mindez lehetővé tette a következő nagy lépéseket a Hold és a Mars felé irányuló kutatásokban.

Suni decemberi visszavonulása előtt részt vett olyan helikopteres kiképzési platformok fejlesztésében is, amelyek a jövőbeli holdraszállásokra készítik fel majd az űrhajósokat - írja a Unilad.

 

