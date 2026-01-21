Hátborzongató elmélet szerint pontos dátuma van, amikor a Föld „elveszíti a gravitációját” – milliók halhatnak meg, a NASA reagált

Egy hátborzongató összeesküvés-elmélet járta be az internetet az elmúlt napokban, amely szerint a Föld idén augusztusban rövid időre elveszítené a gravitációját, emberek tízmillióinak halálát okozva. A találgatásokra most a NASA is reagált, tudományos magyarázattal cáfolva az állításokat.
Az elmélet szerint 2026. augusztus 12-én, 14:33-kor a Föld pontosan hét másodpercre gravitáció nélkül maradna. Az összeesküvés hívei azt állították, hogy az esemény egy állítólagos NASA-dokumentumból származik, amely a „Project Anchor” nevet viseli, és amelyet 2024 novemberében hoztak nyilvánosságra.
A teória gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, különösen az Instagramon és az X-en. Egy felhasználó például azt állította, hogy a NASA tud az eseményről, de eltitkolja az igazságot, miközben akár 60 millió ember halálát is okozhatná az, ha az emberek a földre zuhannának.
A pánikkeltő állításokra válaszul a NASA a Snopes tényellenőrző oldalnak adott nyilatkozatában egyértelműen cáfolta a történetet. A NASA szóvivője hangsúlyozta: a Föld gravitációja nem szűnhet meg egyik napról a másikra.
„A Föld gravitációja a bolygó tömegéből adódik. Az egyetlen módja annak, hogy a Föld elveszítse a gravitációját, az lenne, ha a Föld teljes rendszere – beleértve a magot, a köpenyt, a kérget, az óceánokat, a felszíni vizeket és a légkört – jelentős tömeget veszítene”
– magyarázták.
A Mirror szerint nem ez az első alkalom, amikor 2026-tal kapcsolatban sötét jóslatok kapnak lábra. Egyesek Nostradamus írásaiból próbálnak következtetéseket levonni, bár a szakértők szerint a francia jövendőmondó nem tett konkrét utalást erre az évre. Elemzők szerint az ilyen elméletek félreértelmezett szövegeken alapulnak, és semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy a Földet valódi gravitációs katasztrófa fenyegetné.
